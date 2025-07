Longevity: egyszerű életmódbeli szokások vezethetnek a hosszú és egészséges élethez

A longevity egy hosszú és jó egészségi állapotban eltöltött élettartalmat jelent. Itt a cél nem a fiatalos külső megőrzése vagy a ráncok eltüntetése, nem is egy új divathullám, annál sokkal komplexebb: olyan életmódbeli tényezőkről van szó, amelyek alkalmazásával hozzájárulhatunk hosszú távon a testi-lelki jóllétünkhöz.

Ez nem csak az idősebb korosztályt foglalkoztatja. Egyre több 30-as éveiben járó ember is tudatosan koncentrál olyan tevékenységekre, amelyekkel támogathatja fizikai és mentális állapotát, valamint vitalitását. A trend mögött valószínűleg az áll, hogy egyre gyakoribbak a modern életmóddal összefüggő krónikus betegségek, pl. a cukorbetegség, a mozgásszervi vagy a szív- és érrendszeri megbetegedések.

Mit tehetünk azért, hogy minél tovább, és talán még fontosabb, hogy minél jobb fizikai és mentális állapotban maradjunk, lehetőleg életünk végéig? Egészen korán, már 30-asként elkezdhetünk beépíteni néhány változtatást a mindennapjainkba, és ha így teszünk, a 60+-os énünk hálás lehet a gondoskodásunkért és az előrelátásunkért - a BioTechUSA szakértők tanácsait kérte ki a témában.

Táplálkozás és egy kis extra

Lerágott csontnak tűnik, de sajnos egyáltalán nem mindegy, hogy mit viszünk be a szervezetünkbe. A fehérjében, rostokban és esszenciális, omega-3 zsírsavakban gazdag ételekre koncentráljunk, fogyasszunk sok zöldséget és gyümölcsöt, és kerüljük azokat a fogásokat, amelyekről pontosan tudjuk, hogy nem tesznek jót nekünk. Ilyenek például a magas zsírtartalmú, magas cukortartalmú, rostszegény, adalékanyagokban dúskáló előre csomagolt ételek. Ha pedig egy kis pluszra van szükségünk, rendelkezésre állnak különféle étrendkiegészítők: azok a praktikus “eszközök”, amelyek a kiegyensúlyozott, változatos, színes táplálkozás és az aktív, sportos életmód mellett a napi rutin szereplői lehetnek. A sejtjeink is öregednek, de megújulásukat tudjuk életmódunkkal és például az aminosavak és antioxidánsok bevitelének növelésével támogatni. A legnépszerűbb antioxidánsok a B2-, C- és E-vitaminok, a szelén, cink nyomelemek, de ilyen például a Q10 koenzim is.

Az aminosavak azért fontosak, mert nélkülük nincs fehérjetermelés, ami az izomépítés alapja, de emellett a hormonok és enzimek előállításához, valamint a sérült sejtek helyreállításához is szükség van rájuk. Kiemelten fontosak az esszenciális aminosavak, amelyeket csak táplálkozás útján tudunk biztosítani, mivel a szervezetünk nem képes ezeket saját maga előállítani.

Fogyasszunk minél több zöldséget és gyümölcsöt. Fotó: BioTechUSA

Sport

A mozgás nem kihagyható, ha hosszú és fitt életre vágyunk. Találjuk meg, hogy mi az a mozgásforma, amiben örömünket leljük, és ragaszkodjunk hozzá. Ha eddig nehezen vettük rá magunkat a sportra, kezdjük el kicsiben, és fokozatosan terheljük magunkat. Elég már az is, ha például besétálunk a munkahelyünkre vagy egy-két megállóval előbb szállunk le a buszról, de jó megoldás, ha a lift helyett a lépcsőzést választjuk.

Pihenés és stresszkezelés

Törekedjünk rá, hogy az alvásunk megfelelő mennyiségű és pihentető legyen. Napi 7-8 óra már optimális időnek tekinthető, de a minőség az igazi kulcs, hiszen a szervezetnek a regenerációt támogató alvásciklusokra van szüksége. Alvás közben pihen a központi idegrendszer, csökken a stresszhormononok szintje, stabilizálódik a hormonháztartás. A krónikus stressz hosszú távon nemcsak a közérzetünket rontja, hanem komolyan hozzájárulhat anyagcserénk felborulásához is. Fókuszált légzőgyakorlatok, meditáció vagy egy nyugodt séta: már napi 10 perc is segíthet visszahozni a figyelmet a jelenbe, csökkenti a szorongást és megnyugtatja az idegrendszert. Ha pedig szükségünk van egy kis támogatásra, segítségükre lehetnek bizonyos növényi kivonatok, amelyek az alkalmazkodást és az ellenállóképességet erősítve járulnak hozzá a hirtelen változó körülmények elviseléséhez, ezek például az ashwagandha, rodiola és a ginzeng. Az ashwagandha ezek közül talán a legismertebb, amit részben az ájurvédikus hagyományokban betöltött szerepének és a benne található hatóanyagok sokféleségének köszönhet. A kreatin pedig nem csak a profi sport sajátja, a mindennapokban segít a teljesítményt javításban, nemcsak a fizikai erőt, hanem a kognitív folyamatokat is támogatja.

Nem lehet eléggé hangsúlyozni a mozgás és a társas kapcsolatok ápolásának fontosságát. Fotó: BioTechUSA

Életcél, közösség, társas kapcsolatok

Aktív korban a munka és a szerteágazó feladatok lekötik a figyelmünket és az energiánkat. Amikor kikerülünk a munka világából, fontos, hogy hasznosnak és tevékenynek érezzük magunkat: ehhez a család, egy közösség, egy hobbi nagyon sokat tesz hozzá.

Rendszeres szűrővizsgálatok

A hosszú és egészségben eltöltött élet egyik záloga a rendszeres szűrővizsgálatokon való részvétel. Azt pedig jó, ha tudjuk, hogy a családunkban milyen jellegű egészségügyi problémák fordultak elő, így még időben el tudjuk kezdeni a megelőzést.