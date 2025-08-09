Dobos Evelin színész: "A szervezetem nem bírta ki"

Sokan emlékezhetnek még a 80-90-es évek villámdiétájaként elhíresült káposztaleves-kúrára. Lényege, hogy egy meghatározott ideig (általában 7 napig) szinte korlátlan mennyiségben lehet enni egy alacsony kalóriatartalmú, zöldségekből főzött levest, és mellette bizonyos napokon kiegészítő ételek (gyümölcs, zöldség, kevés hús, rizs) fogyasztása megengedett.

Az alapelv az, hogy a leves nagyon kevés kalóriát tartalmaz, így a napi energia-bevitel drasztikusan csökken. A szervezet gyorsan elkezdi a zsírraktárak (sajnos azonban mellette az izmok) anyagait felhasználni. A fogyókúra 3–5 kg veszteséget ígér egy hétre (amellett, hogy teltségérzetet ad), ám ez főleg a vízvesztés miatt történik meg.

Fotó: Getty Images

„Egy hétig kellett volna elviselnem a káposztaleves-kúrát, de az én szervezetem nem bírta ki, a testem pár nap után jelezte, hogy baj van, és szerencsére abbahagytam” – nyilatkozta nemrégiben Dobos Evelin a story.hu-nak. A színész ma már tudja, nagy hiba volt, hogy tapasztalatlanul, szakember ­segítsége nélkül kezdett fogyókúrázni. Fiatalon azonban nem számolt a káros következményekkel. „Nem igazán voltam megelégedve a külsőmmel, és elkövettem tizenöt évvel ezelőtt azt a hibát, hogy az osztálytársaim és a barátaim hatására én is belevetettem magam az akkori időszak egyik legszuperebbnek tartott dié­tájába. Aztán belefutottam egy kóklerbe, aki ötvenezer forintért elvégzett ugyan rajtam néhány vizsgálatot, de azt a maradék öt kilót, amitől szerettem volna a segítségével megszabadulni, nem oldotta meg. Az az összeg azóta is fáj” – mondta el Dobos Evelin.