Hogyan tisztítsuk ki a tüdőnket?

A tüdő tisztítása, méregtelenítése azért is válhat szükségessé, mert a tüdő nyálkahártyáján felgyülemlő méreg- és salakanyagok erősen irritálhatják a tüdőt, állandó köhögéshez, nehézlégzéshez vezethetnek, és a különböző légúti betegségek rizikóját is növelhetik. Lássuk, mit tehetünk azért, hogy a tüdőnk újra maximális hatékonysággal működjön!

Tanuljunk újra lélegezni!

Sajnos, az emberek gyakran hajlamossá válnak arra, hogy túlságosan felületesen vesznek levegőt, pedig a mély lélegzetvételeknek számos pozitív hatása van - nemcsak a tüdőnkre, de a lelkünkre is. A mély lélegzetvétel ugyanis relaxáló, stresszcsökkentő hatású. Feküdjünk le a hátunkra, tegyük a tenyerünket a hasunkra, közvetlenül a bordák alá. Csukjunk le a szemünket, és az orrunkon keresztül mélyen lélegezzünk be (5 számoláson keresztül). Igyekezzünk úgy lélegezni, hogy a kezünk is megemelkedjen. Tartsuk be a levegőt két másodpercen keresztül, majd újabb öt számoláson keresztül lassan fújjuk ki a levegőt a szánkon keresztül. 10 alkalommal ismételjük, naponta kétszer.

A ricinusolajos pakolás serkenti a szervezetünk méregtelenítő folyamatait, és jót tesz a nyirokkeringésnek, emellett a mikroszkopikus gyulladásokat is csökkenti. Melegítsünk fel egy deci ricinusolajat, majd áztassunk bele egy-két kisebb méretű tiszta törülközőt vagy textilpelenkát. Alaposan csavarjuk ki, majd feküdjünk le a hátunkra, és az olajos kendőket terítsük a mellkasunkra.

Tegyünk ezekre műanyagfóliát, majd terítsük be a mellkast meleg takaróval. Legalább egy órán keresztül relaxáljunk ebben a pakolásban! Az olajos kendők eltávolítása után alaposan zuhanyozzunk le langyos vízzel. Hetente egy-két alkalommal alkalmazzuk a pakolást, legalább két hónapon keresztül.

A TÜDŐ TISZTÁN TARTÁSÁVAL BETEGSÉGEKET IS MEGELŐZHETÜNK.

A tüdő tisztán tartásával betegségeket is megelőzhetünk Bizonyos gyógynövények is nagyon jó, méregtelenítő és salaktalanító, frissítő hatással vannak a tüdőnkre. Ilyen a tüdőfű. Pompás tölcsér alakú virágai kezdetben pirosak, majd kék színűre változnak, légzőszervi megbetegedésekre leveléből készítenek teát. Nyálkatartalma folytán a drog irritációcsökkentő hatású, és hagyományosan légúti megbetegedések kezelésére alkalmazzák. A népi gyógyászat bélnyálkahártya-gyulladás esetén is latba veti, allantointartalma folytán külsőleg kisebb sérüléseket gyógyít vele. Korábban úgy gondolták, hogy a benne levő kovasav kedvezően hat a tüdőbetegségekre, különösen a tuberkulózisra. A homeopátia hörghurut kezelésére használja.

Az édesgyökérnek antivirális és antibakteriális hatásai is vannak, így segít megelőzni, illetve gyógyítani a légzőszerveket érintő gyulladásokat. Az irritációt is csökkenti, és enyhíti a száraz köhögést is. Az édesgyökérből a legegyszerűbb teát készíteni.

A borsmentában és az eukaliptuszban olyan hatóanyagok találhatóak, melyek tisztítják a légutakat, emellett ellazítják a légzőszervek körüli izmokat, és a váladék feloldásában, eltávolításában is segíthetik a szervezetünket. Adjunk tíz csepp borsmenta vagy eukaliptusz illóolajat egy liter forró vízhez, majd hajoljunk fölé és egy törülközővel takarjuk be a fejünket. Legalább 5-10 percig inhaláljunk, és hetente többször is megismételhetjük.

Természetesen, a tüdőnk egészségére rendkívül nagy hatással van a belélegzett levegő. Lehetőség szerint kerüljük a szennyezett levegőjű környékeket, töltsünk minél több időt a szabadban (lehetőleg a természetben, erdőkben, hegyekben). Az otthonunkban, munkahelyünkön cseréljük le a káros kemikáliákkal teli légfrissítőket, tisztítószereket, és ha régebbi építésű házban lakunk, akkor mindenképpen vizsgáljuk meg, hogy milyen festékeket, lakkokat használtak. Érdemes néhány légtisztító hatású szobanövényt is beszerezni. Ne feledjük, hogy a dohányzás talán a leginkább felelős azért, hogy a tüdőnk méreganyagokkal teljen meg.