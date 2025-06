Hasmenés: mikor kell orvoshoz fordulni? – mutatjuk az intő jeleket

A hasmenés igen gyakori panasz, amely egyben nagyon kellemetlen is. Orvosi értelemben hivatalosan akkor beszélünk hasmenésről, ha valakinek naponta háromnál többször van széklete, illetve az a megszokottnál hígabb. Kísérheti hasi fájdalom és fokozott haspuffadás is. Egyértelmű jele lehet a gyomorrontásnak, ám emellett számos más betegség is kiválthatja. Éppen ezért, ha nem egyértelmű az oka, érdemes kivizsgáltatni, mi állhat a hátterében – javasolja dr. Pászthory Erzsébet belgyógyász-gasztroenterológus, a Gasztroenterológiai Központ – Prima Medica szakértője.

A hasmenés egy igen gyakori panasz, amely nagyon kellemetlen. Fotó: Getty Images

Akut és krónikus hasmenés: mi a különbség?

Akut hasmenésről beszélünk, ha a jelenség csupán néhány napig tart. Ezt a leggyakrabban emésztőszervi fertőzés okozza. Az emésztőrendszer öngyógyító képességének köszönhetően azonban a zsíros és fűszeres ételek, valamint tejtermékek fogyasztásának átmeneti kerülése, illetve a folyadékpótlás fokozása mellett rendszerint orvosi kezelés nélkül is megszűnik.

Átmeneti hasmenést az antibiotikumos kezelés bélflóra-károsító hatása is előidézhet- Ilyenkor fontos, hogy probiotikus kúrával – például fermentált ételek fogyasztásával – támogassuk a bélflóra regenerációját. „Nem lehet elég gyakran hangsúlyozni, hogy antibiotikumot csak indokolt esetben, a szükséges adagban és ideig szabad szedni!” – emelték ki a közleményben.

A krónikus hasmenésről akkor beszélünk, ha a panasz négy hétnél is tovább fennáll. Ennek pontos okát mindig ki kell deríteni, egyrész ugyanis jelentősen rontja az életminőséget, másrészt pedig komoly betegségeket is jelezhet.

Mit tegyünk, és mit ne?

Mielőtt orvoshoz fordulnánk, megfigyelhetjük, van-e olyan ételféleség, amelynek fogyasztásával megindokolhatjuk a hasmenést. Ha egyértelmű, hogy például a laktóztartalmú tejtermékek, a nagyobb mennyiségű gyümölcs, vagy valamilyen meghatározott étel/ital váltja ki a tüneteket, megpróbálkozhatunk az étrendünk módosításával. Bevezethetjük például a laktózmentes tejtermékeket, illetve felhagyhatunk a gyümölcs vagy a gyanús ételféleség fogyasztásával. Ha ennek eredményeképpen megszűnnek a panaszok, valószínűleg ételintoleranciáról van szó. Ám ha az étrend módosítása nem szüneti meg panaszainkat, feltétlenül forduljunk orvoshoz!

FONTOS! Orvosi szakvélemény hiányában ne kezdjünk bele egy szigorú „mentes” diétába! A nem megfelelően kontrollált étrend ugyanis hiányállapotok kialakulásához vezethet, a magunktól elkezdett gluténmentes étrend ráadásul gyakorlatilag ellehetetleníti a lisztérzékenység diagnózisának felállítását.

Mikor forduljunk orvoshoz?

A szakértő szerint mindenképpen javasolt orvoshoz a hasmenéssel, ha:

tartóssá válik,

rendszeresen visszatér,

egyéb panaszok is társulnak hozzá,

egyértelműen az étkezésekhez köthetően jelentkezik.

Mire számíthatunk az orvosnál?

„A kórtörténet felderítése során a panaszok jellege, kialakulásuk folyamata egy alapos beszélgetés során feltérképezhető, és meghatározhatja a további vizsgálatok irányát is. A kivizsgálás során felmerülhet a fertőzéseredet, amit székletvizsgálattal lehet igazolni, valamint olyan betegségek gyanúját kell elvetnünk vagy megerősítenünk, mint például a gluténérzékenység, a gyulladásos bélbetegségek, az irritábilis bél szindróma (IBS), vagy az ételintolerancia, amelynek gyakoribb formái a laktózintolerancia, a gyümölcscukor-felszívódási zavar, a hisztaminintolerancia és a fruktánintolerancia” – mondta dr. Pászthory Erzsébet.