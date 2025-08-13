Puffadás, gyomorégés – kellemetlen tünetek utalhatnak a gyomorfekélyre

Akkor beszélünk gyomor- és nyombélfekélyről, ha az érintett terület nyálkahártyájának folytonossága megsérül, azon felszínes vagy mélyre terjedő sebfelszín alakul ki. Ez gyakran krónikus folyamat, de akut esetekben nagyon rövid idő alatt is kialakulhat fekély. Az esetek nagy százalékában a Helicobacter pylori nevű baktérium jelenléte okozza a problémát, de egyes gyógyszerek (például vény nélkül kapható nem-szteroid gyulladáscsökkentő szerek) is megbonthatják a gyomor védőrendszerét.

A gyomorfekély egyik jele a gyomortáji fájdalom lehet. Fotó: Getty Images

Ezek a jelek utalhatnak a gyomorfekélyre

Ha az alábbiakat tapasztaljuk, akkor felmerülhet a gyomorfekély gyanúja:

Evés utáni gyors puffadás: a betegség emésztési problémákat is kiválthat, ami főként étkezést követő gyors felfúvódásban mutatkozik meg.

Felhasi fájdalom: fekélyre utalhat a hasi fájdalom , amely főként éhgyomorra jelentkezik intenzíven, majd étkezés után átmenetileg enyhül. Ugyanakkor egyes ételek, például a csípős, fűszeres fogások, szénsavas üdítők és szeszesitalok súlyosbíthatják a panaszokat.

Gyomorégés: a gyomorfekély kiválthat égő érzést is, mivel a savas gyomornedv irritálja a gyomor – vagy a nyombél – nyálkahártyáján keletkezett sebet, még inkább elmélyítve azt.

Így kezelhető a gyomorfekély

Ma már az esetek legnagyobb részében a célzott gyógyszeres kezelés megoldást jelent, rendszerint nincs szükség sem műtétre, sem tartós gyógyszerszedésre. A H. pylori okozta bakteriális fertőzés leküzdésében antibiotikum segíthet, de mellette szükség lehet savlekötő, gyulladáscsökkentő, illetve gyomorvédő gyógyszerekre is, a kiújulás megelőzése érdekében.

Az étkezés sem mindegy

Bár mint írtuk, a gyomorfekélyt nem az elfogyasztott ételek okozzák, egyes élelmiszerek segíthetnek a H. pylori elleni küzdelemben. Érdemes lehet többek között leveles zöldségeket, áfonyát, málnát, sárgarépát, brokkolit, almát, karfiolt, koffeinmentes zöld teát, fokhagymát és mézet fogyasztani. Velük szemben kerülni ajánlott a koffeines italok, az erősen fűszeres vagy zsíros fogások, a csokoládé és az alkohol kerülése. Ezek ugyanis irritálhatják a fekélyeket.

Ugyanakkor mielőtt megváltoztatnánk az étrendünket, mindenképpen egyeztessünk az orvosunkkal!