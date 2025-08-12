Orvoskereső élősködők elleni védelem allergia kezelése házilag allergia Magas vérnyomás Lyme kór Pókcsípés Kullancscsípés kezelése Napszúrás tünetei Napallergia BNO-kód
Epekő: súlyos panaszokkal járhat, ha elzárja az epevezetéket

Polgári Lilla
Szerző Polgári Lilla

Az epekövesség az esetek döntő többségében tünetmentes, de okozhat kellemetlen panaszokat is. Mutatjuk, mikor érdemes gyanakodni.

Az epekövek a máj által elválasztott epét tároló epehólyagban és a közös epevezetékben képződhetnek. Az epeváladék vizet, epesavas sókat, lecitint, koleszterint és egyéb anyagokat tartalmaz, melyek a máj méregtelenítő funkciója során keletkeztek. Ha az epe összetétele megváltozik, belőle kövek csapódhatnak ki, de a kialakulásának pontos okai nem tisztázottak. 

Az epekövek mérete a homokszem nagyságától a golfgolyó méretéig terjed. Egyeseknél csak egy epekő alakul ki, míg másoknál egyszerre több is - írja a Mayo Clinic.

Egy férfi a fájó hasát fogja.
A hasi fájdalom jelezheti az epekövet. Fotó: Getty Images

Az esetek 80%-ában egyáltalán nem okoznak panaszokat; akár éveken keresztül tünetmentesen jelen lehetnek a szervezetünkben. Van, hogy egy rutinvizsgálat, vagy más probléma kivizsgálása során derül fény a jelenlétükre.

Ilyenkor érdemes gyanakodni

A hasi - főként felhasi - fájdalmon és a puffadáson kívül például a gyomorégés, a fáradtság, az izomgörcs, a zsibbadás, a hátfájás is jelezheti az epekövességet. Ha gyakran tapasztalunk émelygést, lázat, főként zsíros ételek után pedig rosszullét jelentkezik, esetleg hányás is, akkor minél előbb forduljunk orvoshoz, hogy kiderüljön, mi okozza a problémát.

Ezért veszélyes

Ez az észrevétlen epekő azért különösen veszélyes, mert az epehólyagban vagy az epeutakban elakadva súlyos betegségekhez vezethet. Ha egy epekő elzárja az epevezetéket, az eltömődött vezetékben az epe felgyülemlik, és ez úgynevezett epegörcsöt okoz: heves, görcsös jellegű, jobb bordaív alatti fájdalmat, amely percekkel étkezés után jelentkezik. Az elzáródott vezeték miatt ráadásul epepangás jön létre, az epefesték kórosan elszaporodik, ami sárgaságot okozhat: enyhe esetben csak a szemfehérjében, de a bőr is besárgulhat.

Az epevezeték-elzáródást ugyan legtöbbször epekő okozza, de daganatos megbetegedés vagy kórosan megnagyobbodott nyirokcsomó is állhat mögötte.

Ez is érdekelhet

Az epehólyag-gyulladás is az epekövek miatt szokott általában kialakulni. Mikor a kövek miatt a hólyag nem tud kiürülni, az epepangást okoz, ez pedig gyulladással jár

epekövesség epegörcs epekő tünetei epekő
