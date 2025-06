Jelek, hogy baj van az epével: nem csak gyomortáji fájdalom jelentkezhet

Az epe a májban termelődő lúgos folyadék, melynek elsődleges feladata, hogy a nagy zsírcseppeket lebontsa, ezzel megkönnyítve a zsírbontó enzimek dolgát. Az epét az epehólyag raktározza, majd innen a hasnyálmirigy váladékával együtt a vékonybélbe ürül. A rendszert azonban többféle megbetegedés is sújthatja. Lássuk a leggyakoribbakat.

Epekövesség

Az epe leggyakoribb betegsége az epekövesség. Az epekövek a máj által elválasztott epét tároló epehólyagban és a közös epevezetékben képződhetnek. Az epeváladék vizet, epesavas sókat, lecitint, koleszterint és egyéb anyagokat tartalmaz, melyek a máj méregtelenítő funkciója során keletkeztek. Ha az epe összetétele megváltozik, belőle kövek csapódhatnak ki. Ezek általában nem okoznak tüneteket, gyakran csak véletlenszerűen derül fény a létükre, vagy ha olyan nagyságúak lesznek, hogy képesek elzárni az epevezetéket.

A jobb oldai hasi fájdalom arra utalhat, hogy problémák vannak az epehólyaggal. Fotó: Getty Images

Epevezeték-elzáródás

Ha egy epekő elzárja az epevezetéket, az eltömődött vezetékben az epe felgyülemlik, és ez úgynevezett epegörcsöt okoz: heves, görcsös jellegű, jobb bordaív alatti fájdalmat, amely percekkel étkezés után jelentkezik. Ez lehet "csak" 15 perc, de akár órákon át is kitarthat, és kísérheti hányinger és hányás is. Az elzáródott vezeték miatt ráadásul epepangás jön létre, az epefesték kórosan elszaporodik, ami sárgaságot okozhat: enyhe esetben csak a szemfehérjében, de a bőr is besárgulhat. Az epevezeték-elzáródást ugyan legtöbbször epekő okozza, de daganatos megbetegedés vagy kórosan megnagyobbodott nyirokcsomó is állhat mögötte.

Epehólyag-gyulladás

Szintén az epekövek miatt alakulhat ki epehólyag-gyulladás: a hólyag nem tud kiürülni, ami epepangást okoz, ez pedig gyulladással jár. Tünetei közé tartozik a súlyos hasi fájdalom vagy érzékenység, hányinger, hányás, láz és jobb oldali vállfájdalom. Mindenképpen forduljunk orvoshoz a tünetekkel! A heveny szakaszban – az első 48 órában – lehetőség van az epehólyag műtéti eltávolítására, ezen időn túl gyógyszeres kezelés vagy halasztott műtét szokott szóba jönni.

Egyéb epebetegségek

Ritkán ugyan, de az epehólyagban is elindulhat rákos elváltozás. Az epehólyagrák veszélye, hogy viszonylag korán áttétet képez a szomszédos májszövetben és az epevezeték melletti nyirokcsomókban. Ezenkívül polipok is megjelenhetnek az epehólyagban. Ugyan ezek általában jóindulatúak, méretüktől függően mégis indokolttá tehetik az egész hólyagot műtéti eltávolítását.