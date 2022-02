"Az inzulinrezisztencia olyan, mint a világos bőr"

Tóth Nikoletta 45 éves, inzulinrezisztenciában (IR) szenvedő beteg. Tünetei tizenegy évvel ezelőtt jelentkeztek, amikor várandós anyukaként nagyon gyorsan, nagyon sokat hízott. A súlyfeleslegnek akkor még nem tulajdonított nagy jelentőséget, csak akkor, amikor kisfia születése után nem sikerült visszafogynia, pedig sokat diétázott. Nem evett finomított lisztet, kerülte a cukros ételeket, italokat, és a lehetőségekhez képest igyekezett rendszeresen mozogni is. Időközben más egészségügyi problémák is jelentkeztek a budapesti nőnél, többek között állandósult tompaság, fáradtság, rossz közérzet, amelyek különösen étkezés után félórával váltak intenzívvé. "Mivel már az életminőségemet is rontotta az állapotom, elkezdtem kutakodni az interneten, hogy mi lehet ez" - mondta lapunknak Tóth, aki arra jutott, hogy valószínűleg cukorbeteg vagy inzulinrezisztens.

Az IR tünetei visszafejlődnek az egészséges életmódra való átállás, illetve szükség esetén a gyógyszeres kezelés hatására (képünk illusztráció). Fotó: Getty Images

Életformaváltás nélkül nem megy

Gyanújával először a körzeti orvosánál járt, de állítása szerint az orvos nem vette komolyan, sőt, egy félmondattal meg is alázta a túlsúlya miatt. Noha eljutott a cukorterheléses laborvizsgálatra, inzulinterheléses tesztet - ami igazolja az inzulinrezisztenciát - akkor nem végeztek rajta. Utóbbit saját költségen egy magánlaborban csináltatta meg, majd felkereste egy magánklinika endokrinológus szakemberét. Innentől kezdve érezte, hogy jó kezekben van, mert orvosa az első találkozáskor, a leletek ismerete nélkül is jelezte neki, hogy valószínűleg inzulinrezisztenciában szenved (amit természetesen a leletei is alátámasztottak).

Kezelése az első tünetek megjelenése után három évvel kezdődött. Orvosa kezdetben szigorú diétát írt elő terápiaként (lásd keretes írásunkat), majd később, ezzel párhuzamosan gyógyszeres kezelést is a gyorsabb fogyás érdekében. "Orvosi tanácsra életformát is váltottam. Egészségesen étkezem, sokat mozgok. Naponta tíz kilométert sétálok, illetve szobabiciklizek és hetente kétszer úszni megyünk a családdal" - osztotta meg velünk interjúalanyunk, aki szerint nagyon nehéz minden étkezési szabályt betartani, de megtanult ezzel együtt élni. Az elején például minden élelmiszert lemért, ma már ránézésre is megy, hogy miben mennyi szénhidrát van. Utóbbit megkönnyíti, hogy ugyanazokat a termékeket vásárolják, amióta kiderült, hogy IR-es. Azt mondja, neki a jó közérzete és a támogató családja fő motivációja. Sikerként értékeli, hogy inzulinrezisztenciája az elmúlt évek alatt nem fejlődött 2-es típusú cukorbetegséggé, amit a korai felismerésnek és a radikális életformaváltásnak tulajdonít.

Sajátos anyagcsere mintázat