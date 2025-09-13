Orvoskereső élősködők elleni védelem allergia kezelése házilag allergia Magas vérnyomás Lyme kór Pókcsípés Kullancscsípés kezelése Napszúrás tünetei Napallergia BNO-kód
Inzulinrezisztencia: ilyen étrendet kövess, hogy megszabadulj a tünetektől

Nemes-Mozer Mária
Szerző Nemes-Mozer Mária

Az inzulinrezisztencia kellemetlen tünetekkel – állandó kimerültséggel, gyakori vizelési ingerrel, falási rohamokkal, látásproblémákkal, gombás fertőzésekkel, vagy akár meddőséggel – járhat, sőt akár cukorbetegséghez is vezethet. Megfelelő életmóddal, az étkezés megreformálásával és rendszeres testmozgással azonban visszafordítható.

Az inzulinrezisztencia étrend segítséget nyújt abban, hogy a szervezetbe kerülő szénhidrátokat a sejtek hatékonyabban tudják felvenni és hasznosítani, így pedig javuljon a szénhidrátanyagcsereAz IR diéta alapja a lassan felszívódó szénhidrátokat előtérbe helyező, hozzáadott cukortartalmú élelmiszereket kerülő, napi többszöri étkezést javasló személyre szabott étrendi terv – írja az Endokrin Központ.

Az IR étrend előnyei

  • Segíti a szénhidrátszámolást és a vércukorkontrollt;
  • támogatja a megfelelő peteérést és a termékenységet;
  • segít megelőzni a 2-es típusú cukorbetegséget; és
  • hozzájárul a testsúlycsökkentéshez is. 

A megfelelő diéta a szervezet inzulinérzékenységét veszi alapul, vagyis hogy a szervezet az adott napszakban milyen hatékonyan reagál az inzulinra. A sejtek inzulinérzékenysége a hajnali-reggeli órákban a legalacsonyabb, majd a délelőtti-déli órákban javul, az esti órákra ismét alacsonyabb lesz, az éjszakai órákban (2-3 óra körül) pedig a legmagasabb. Az IR diétában az a cél, hogy a reggelire elfogyasztott szénhidrátmennyiség az alacsony inzulinérzékenység miatt relatív alacsony legyen és lassan felszívódó szénhidrátokat tartalmazzon. Az ebédre elfogyasztott szénhidrátmennyiség lehet a legtöbb, ilyenkor gyorsabban felszívódó szénhidrátok is fogyaszthatók, míg az esti órákban a vacsorára elfogyasztott szénhidrátmennyiség ismét kevesebb legyen és többnyire lassan felszívódó szénhidrátokat tartalmazzon. Mindezek mellett érdemes beiktatni kisétkezéseket  tízórait, uzsonnát  is. 

Lassan felszívódó szénhidrátok

  • Teljes kiőrlésű pékáru, rozskenyér, purpur kenyér
  • Barna rizs, bulgur, köles, quinoa, hajdina, amaránt, basmati rizs, teljes kiőrlésű tészta, zöldségtészta
  • Zabpehelyliszt, teljes kiőrlésű liszt, rozsliszt, Graham liszt, barnarizs liszt
  • Zabpehely, natúr teljes kiőrlésű gabonakeverék (pl.: gabonakásának, müzlinek)
  • Korpás keksz, rozsropogós, teljes kiőrlésű ropogós lapok, teljes kiőrlésű ropi
  • Zöldségek (kivéve: kukorica, édes paradicsom, paprika), hüvelyesek
  • Mandulaital, kókuszital
  • Túró, tejszín, tejföl, sajt, skyr

Gyorsan felszívódó szénhidrátok

  • Finomliszt (BL55), kenyérliszt (BL80), rétesliszt (RL60), kukoricaliszt, rizsliszt
  • Fehérlisztes pékáruk
  • Fehér rizs, jázmin rizs, burgonya, édesburgonya, fehérlisztes tészta
  • Müzli, gabonapehely, granola, előkészített zabkása alapok
  • Puffasztott rizs, puffasztott búza, extrudált kenyér, fehérlisztes ropi, kölesgolyó
  • Gyümölcsök
  • Tej, laktózmentes tej, joghurt, kefir
  • Rizsital, zabital

A leggyakrabban alkalmazott 160 grammos szénhidrát-diéta működik legjobban napi 5-6-szori étkezéssel, ez ugyanis egész nap képes stabilan tartani a vércukorszintet. 

Tipp egy napra

Reggeli: 30 g lassú felszívódású szénhidrát, például

  • zabkása túróval és lenmaggal;
  • zöldséges rántotta teljes kiőrlésű pékáruval;
  • szendvics teljes kiőrlésű kenyérből, sonkával, sajttal, zöldségekkel.

A reggeli órákban kerüld a tejet, joghurtot, gyümölcsöket, gyümölcsleveket!

Tízórai: 20 g szénhidrát, ebből 10 g lassú, 10 g gyors felszívódású, például

  • gyümölcs vagy gyümölcsjoghurt zabpehellyel;
  • tejeskávé (2 dl tejjel) magas rosttartalmú keksszel;
  • teljes kiőrlésű gyümölcsös muffin.

Ebéd: 50 g szénhidrát, 2/3-a lassú,1/3-a gyors felszívódású, például

  • csirkehús, pulykahús vagy hal, mellé lassú felszívódású gabonaféle (köles, quinoa, basmati rizs, vörös lencse, hajdina, bulgur);
  • rakott étel (hús, zöldség, rizs);
  • durum- vagy teljes kiőrlésű tészta, nem teljesen szétfőzve;
  • főzelék rántást és habarást nélkül
  • desszertnek gyümölcs.

Uzsonna: 20 g szénhidrát, lehet mind gyors felszívódású, például

  • gyümölcsös túrókrém
  • alma vagy más hazai idénygyümölcs
  • gyümölcslé
  • cukormentes sütemény
  • tejeskávé.

Vacsora: 19.00-20.00 között: 30 g szénhidrát, ebből 20 g lassú, 10 g gyors felszívódású. Például

  • saláta, hús, tojás, sajt, friss zöldségek és teljes kiőrlésű szendvics 

Pótvacsora: 10 g lassú felszívódású szénhidrát, mert az éjszakai vércukorszint stabilizálása a cél. Például 

  • teljes kiőrlésű keksz, vagy
  • egy kisebb szendvics.

