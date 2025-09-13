Inzulinrezisztencia: ilyen étrendet kövess, hogy megszabadulj a tünetektől

Az inzulinrezisztencia étrend segítséget nyújt abban, hogy a szervezetbe kerülő szénhidrátokat a sejtek hatékonyabban tudják felvenni és hasznosítani, így pedig javuljon a szénhidrátanyagcsere. Az IR diéta alapja a lassan felszívódó szénhidrátokat előtérbe helyező, hozzáadott cukortartalmú élelmiszereket kerülő, napi többszöri étkezést javasló személyre szabott étrendi terv – írja az Endokrin Központ.

Az IR étrend előnyei

Segíti a szénhidrátszámolást és a vércukorkontrollt;

támogatja a megfelelő peteérést és a termékenységet;

segít megelőzni a 2-es típusú cukorbetegséget; és

hozzájárul a testsúlycsökkentéshez is.

A megfelelő diéta a szervezet inzulinérzékenységét veszi alapul, vagyis hogy a szervezet az adott napszakban milyen hatékonyan reagál az inzulinra. A sejtek inzulinérzékenysége a hajnali-reggeli órákban a legalacsonyabb, majd a délelőtti-déli órákban javul, az esti órákra ismét alacsonyabb lesz, az éjszakai órákban (2-3 óra körül) pedig a legmagasabb. Az IR diétában az a cél, hogy a reggelire elfogyasztott szénhidrátmennyiség az alacsony inzulinérzékenység miatt relatív alacsony legyen és lassan felszívódó szénhidrátokat tartalmazzon. Az ebédre elfogyasztott szénhidrátmennyiség lehet a legtöbb, ilyenkor gyorsabban felszívódó szénhidrátok is fogyaszthatók, míg az esti órákban a vacsorára elfogyasztott szénhidrátmennyiség ismét kevesebb legyen és többnyire lassan felszívódó szénhidrátokat tartalmazzon. Mindezek mellett érdemes beiktatni kisétkezéseket – tízórait, uzsonnát – is.

Lassan felszívódó szénhidrátok

Teljes kiőrlésű pékáru, rozskenyér, purpur kenyér

Barna rizs, bulgur, köles, quinoa, hajdina, amaránt, basmati rizs, teljes kiőrlésű tészta, zöldségtészta

Zabpehelyliszt, teljes kiőrlésű liszt, rozsliszt, Graham liszt, barnarizs liszt

Zabpehely, natúr teljes kiőrlésű gabonakeverék (pl.: gabonakásának, müzlinek)

Korpás keksz, rozsropogós, teljes kiőrlésű ropogós lapok, teljes kiőrlésű ropi

Zöldségek (kivéve: kukorica, édes paradicsom, paprika), hüvelyesek

Mandulaital, kókuszital

Túró, tejszín, tejföl, sajt, skyr

Gyorsan felszívódó szénhidrátok

Finomliszt (BL55), kenyérliszt (BL80), rétesliszt (RL60), kukoricaliszt, rizsliszt

Fehérlisztes pékáruk

Fehér rizs, jázmin rizs, burgonya, édesburgonya, fehérlisztes tészta

Müzli, gabonapehely, granola, előkészített zabkása alapok

Puffasztott rizs, puffasztott búza, extrudált kenyér, fehérlisztes ropi, kölesgolyó

Gyümölcsök

Tej, laktózmentes tej, joghurt, kefir

Rizsital, zabital

A leggyakrabban alkalmazott 160 grammos szénhidrát-diéta működik legjobban napi 5-6-szori étkezéssel, ez ugyanis egész nap képes stabilan tartani a vércukorszintet.

Tipp egy napra

Reggeli: 30 g lassú felszívódású szénhidrát, például

zabkása túróval és lenmaggal;

zöldséges rántotta teljes kiőrlésű pékáruval;

szendvics teljes kiőrlésű kenyérből, sonkával, sajttal, zöldségekkel.

A reggeli órákban kerüld a tejet, joghurtot, gyümölcsöket, gyümölcsleveket!

Tízórai: 20 g szénhidrát, ebből 10 g lassú, 10 g gyors felszívódású, például

gyümölcs vagy gyümölcsjoghurt zabpehellyel;

tejeskávé (2 dl tejjel) magas rosttartalmú keksszel;

teljes kiőrlésű gyümölcsös muffin.

Ebéd: 50 g szénhidrát, 2/3-a lassú,1/3-a gyors felszívódású, például

csirkehús, pulykahús vagy hal, mellé lassú felszívódású gabonaféle (köles, quinoa, basmati rizs, vörös lencse, hajdina, bulgur);

rakott étel (hús, zöldség, rizs);

durum- vagy teljes kiőrlésű tészta, nem teljesen szétfőzve;

főzelék rántást és habarást nélkül

desszertnek gyümölcs.

Uzsonna: 20 g szénhidrát, lehet mind gyors felszívódású, például

gyümölcsös túrókrém

alma vagy más hazai idénygyümölcs

gyümölcslé

cukormentes sütemény

tejeskávé.

Vacsora: 19.00-20.00 között: 30 g szénhidrát, ebből 20 g lassú, 10 g gyors felszívódású. Például

saláta, hús, tojás, sajt, friss zöldségek és teljes kiőrlésű szendvics

Pótvacsora: 10 g lassú felszívódású szénhidrát, mert az éjszakai vércukorszint stabilizálása a cél. Például

teljes kiőrlésű keksz, vagy