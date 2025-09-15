A hamburger is belefér, csak ésszel – így vágj bele az egészséges életmódba a szakértő szerint

Elhatároztad, hogy leadsz néhány kilót. Kinéztél egy hatékonynak mondott divatdiétát, számoltad a kalóriákat, rágcsáltad a sárgarépát, nézted az órát, hogy meddig ehetsz...Úgy tűnt, tényleg megtettél minden tőled telhetőt. Vagy mégsem?

Tévhit, hogy tartós eredményt lehet elérni aszkétikus, mindent megvonó diétával, sőt! Olyan életmódot kell kialakítani, ami sokáig, akár élethosszig tartható. Ráadásul valóban egészségesek csak úgy lehetünk, ha a lelkünk is az, ebbe pedig nem fér bele az önsanyargatás, sokkal inkább apróbb, de határozott lépésekkel érhetünk célt. Ez pedig azért is fontos, mert az elhízás nem pusztán esztétikai kérdés, hanem az egyik legsúlyosabb, gyerekeket és felnőtteket egyaránt veszélyeztető egészségügyi probléma világszerte.

A túlsúly nem pusztán esztétikai kérdés

Bár a túlsúly hátterében számos dolog húzódhat meg, leggyakrabban mégis a mozgásszegény életmód és a túlzott kalóriabevitel okozza. Ilyenkor nem csak kilókról, hanem energiáról, önbizalomról, egészségről is beszélünk – hangsúlyozza Somogyi Sára, a BioTechUSA dietetikus szakértője. Szerinte az életmódváltás nem lehet önmagában egy diéta vagy egy edzésterv, az egészséges életmód ennél jóval több. Annak pedig, aki szeretné kezébe venni a sorsát, azt javasolja, haladjon lépésről lépésre.

Így érhetsz el változást

Az első és legfontosabb lépés a felismerés. Vagyis amikor rájössz, hogy a saját érdekedben változtatnod kell az életmódodon. Ezt jelezhetik fizikai korlátok, például amikor már képtelen vagy felvenni a cipőd, vagy felmenni a lépcsőn; de intő jel lehet a sajgó ízület, a magas vérnyomás, sőt a cukorbetegség is.

Ezt követően egyénileg kell meghatározni, hogy kinél milyen életmódi változtatásokra van szükség. Ha például mindened a hamburger vagy a pizza, még a szakember szerint sem kell róla lemondanod, hiszen az inkább csak további stresszt okoz. Nyugodtan egyél egyet havonta, sőt akár minden héten is, de nagy sültkrumpli helyett kérj inkább kicsit, vagy egy egész adag helyett csupán a felét fogyaszd el, valamilyen zöldséggel. Fontos, hogy nem szabad hirtelen mindent egyszerre megváltoztatnod, és aszkétaként megvonnod magadtól azt, ami jólesik, hiszen a szénhidrátok is hozzátartoznak az egészséges étrendhez. Gyakorlatilag minden beleférhet, az azonban már nem mindegy, hogy miből mennyit eszel. Nem kell pukkadásig enni, elég mondjuk az eddigi adag fele, felturbózva zöldségekkel.

Ha a rágcsálás hiányzik, a pattogatott kukoricát és a chipseket, kekszeket cseréld kockára vágott gyümölcsökre, ez ráadásul az édesség utáni sóvárgást is segít enyhíteni. Ugyanígy jók ilyenkor az olajos magvak is, a mandula, dió, mogyoró, pisztácia ráadásul hasznos részei a kiegyensúlyozott étrendnek.

Attól, hogy egészséges, még nem feltétlenül drága

Felmerül, hogy nem dobja-e meg a családi költségvetést egy ilyen életmód. A szakember szerint tévhit, hogy ami egészséges, az drágább. Spórolni lehet azzal is, ha készételek helyett az alapanyagokat veszed meg és az ételeket te magad készíted el, ez ráadásul a fogyásban is sokat segíthet. Az idényzöldségek és gyümölcsök pedig jóval olcsóbbak, és az életmódváltáshoz is sokkal jobban passzolnak. Most ősszel például jön a finom alma, körte vagy a naspolya. Reggelire pedig margarinos-felvágottas szendvics helyett készíthetsz krémet egy konzerv babból a kenyérre, ami kiváló növényi fehérjeforrás, nem is drága és több reggelire is elég. Mellé pedig felvághatsz egy paradicsomot, paprikát vagy bármilyen más zöldséget – sorolja a lehetőségeket Somogyi Sára.

A dietetikus azt is elárulta, hogy a siker kulcsa mindig fejben dől el. „Aki fogyni akar, ne arra fókuszáljon, mennyi mindentől kell megválnia, inkább arra: milyen sok étel fér bele az egészséges étrendbe. Valójában bármit megehetünk – kenyeret, tésztát, rizst is –, de először gondoljunk inkább mindig a zöldségekre! Azokból ugyanis változatos, ízletes ételeket készíthetünk.”

Nem elég az étrenden változtatni

Szintén fontos tanács, hogy ha valaki úgy érzi: az ételt pótcselekvésre vagy érzelemszabályozásra használja, akkor ezt orvosolni kell. Ilyenkor a probléma gyökerét pszichológus segíthet megtalálni. Ha pedig ez megvan, akkor lehet sikeres az életmódváltás.

Fontos, hogy rendszeresen mozogjál is! Fotó: BioTechUSA

Jó tudni, hogy ha fogyni szeretnél, ahhoz elég lehet a megfelelő étrend, azonban ha kizárólag a táplálkozásra figyelsz, az nem jelent feltétlenül egészséges életmódot, ahhoz rendszeresen mozogni is kell. Pontosan erre hívja fel a figyelmet a BioTechUSA Back to the Gym kampánya. Ha ugyanis a mozgás és a megfelelő, jól összerakott étrend kéz a kézben járnak, abból nemcsak pillanatnyi lendület születhet, hanem hosszú távon is fenntartható a látványos változás.

Alapvető tanácsok fogyáshoz

Egyél rendszeresen, 3-5 alkalommal naponta, ne éhezz!

Igyál elegendő mennyiségű folyadékot! Erre legjobb választás a szénsavmentes víz vagy az ízesítetlen tea.

Az éttermi, gyorséttermi ételek helyett legtöbbször készítsd magadnak az ételeidet! Tervezz és főzz előre!

A legjobb szénhidrátforrások: teljes kiőrlésű pékáruk és tészták, teljes kiőrlésű kovászos kenyér, barna rizs, basmati rizs, hajdina, köles, bulgur, quinoa, durumtészta, zöldségek, gyümölcsök, hüvelyesek.

Jó fehérjeforrások: sovány húsok (csirke, pulyka, sovány marha), halak (pisztráng, lazac, busa, harcsa, tonhal), tojás, és sovány tejtermékek, hüvelyesek. Az étrended kiegészítésére pedig használhatsz akár fehérje italporokat is – ebben az esetben is fontos, hogy jó minőségű terméket válassz.

Jó zsírforrások: növényi olajok (olívaolaj, repceolaj, avokádó, avokádóolaj, lenmagolaj salátára).

Főétkezéseknél a tányérod fele legyen valamilyen zöldség, negyede fehérjeforrás (szelet hús vagy hal), negyede pedig gabona köret.