A végbélrepedés következményei

"Minél korábban kezdjük el az igen kellemetlen és zavaró állapot kezelését proktológus szakorvos segítségével, annál nagyobb sikerre számíthatunk" - mondja dr. Baranyai László, a Trombózisközpont aranyérspecialistája.

A széklet kiengedésére a záróizom rostok ellazulnak. Van azonban két hely, ahol a rostok kevésbé tágulnak, merevebbek: a hátsó és az elülső középvonalban - emiatt a kemény széklet darabjai megsérthetik az ezeket borító vékony nyálkahártyát. De seb keletkezhet akkor is, ha székeléskor nem adunk elég időt a tágulásra. Hasmenés alkalmával pedig a gyakori tisztítás, a vécépapír okozhat mechanikus sérülést. A keletkezett sebből kevés vér is ürülhet, a seb felszínén sok idegvégződés (fájdalomérző) válik szabaddá.

A vezető panasz a székelést kísérő éles fájdalom

"A beteg afájdalommiatt fél a következő székeléstől, ezért előfordulhat, hogy az ezek közötti idő megnyúlik, a záróizom görcsbe kerül, a széklet ezért besűrűsödik, keménnyé válik. Következő alkalommal várható, hogy a nyálkahártya tovább sérül, a panaszok fellángolnak" - mondja dr. Baranyai László.

Ilyenkor életbe lépnek a szervezet gyógyulási folyamatai, és próbálják rendezni a kialakult állapotot: akut esetben 60-80 százalékban spontán gyógyulhat a seb. A sarjadás hámmal szeretné borítani a seb felszínét, az ismételt nehéz székelés azonban visszaveti a gyógyulást. Egy idő után, ha nem gyógyítjuk a betegséget, átmehet krónikus formába:

A seb mélyül, alapján a záróizom rostjai láthatóak, a sebszélek megvastagodnak, hegessé válnak.

A seb környékét gyulladás kíséri, duzzanat, vörösség és fájdalom alakul ki.

A záróizom hegesen beszűkül, tovább rontva a helyzetet, a gyógyulás esélyét.

"Az idő nagy úr, mert ha a panaszok állandósulnak, a beteg életminősége romlik. Erre a betegségre is igaz, hogy minél korábban kezdjük el az állapot rendezését, annál nagyobb sikerre számíthatunk a kezelésben" - hangsúlyozza a Trombózisközpont aranyérspecialistája.

Több lehetőségünk van a gyógyításra

"Gyógyszeres kezelésben a helyi hatású szereket alkalmazzuk. Használunk a kezelés során helyi fájdalomcsillapítókat, izomlazítókat - nitroglicerint, kalcium-csatorna bénítókat, botulinum toxint -, hámosító anyagokat. A gyulladás mérséklésére akut esetben mellékvese-hormonokat alkalmazunk. Ezeket csak rövid ideig alkalmazzuk, tartósabban ugyanis gyengíti a hámot" - mondja dr. Baranyai László.

Nagyon elhanyagolt esetekben, vaskos hegeknél a műtéti megoldás is szóba jöhet. De a vaskos, sarjadzásra már nem alkalmas hegek kimetszése mellett alkalmazzák a belső záróizom oldalsó részleges bemetszését is. Ekkor a hegből szövettani vizsgálatot is végeznek az esetleges végbélnyílás-daganat kizárására. A műtétet kiegészítheti a krónikus gyulladást kísérő, szintén panaszt okozó papilla, az úgynevezett "előőrscsomó" eltávolítása.

"A kezdeti állapotban, az akut tünetek jelentkezésekor elkezdett kezelés eredményes. Később a gyógyulás általában elhúzódó. Gyakoriak a visszaesések, a tünetek fellángolásai. Ez a betegség sok türelmet kíván a betegtől és orvosától is" - teszi hozzá dr. Baranyai László.

Változtassunk életmódunkon!

Fogyasszunk különböző gabonaféléket és teljes kiőrlésű termékeket, de a gyümölcsök, zöldségek, hüvelyesek, diófélék és egyéb magvak is gazdagok rostban. A rostdús étkezés mellett fontos a nagy mennyiségű folyadék bevitele. Sokszor jó hatású a langyos-meleg ülőfürdő. Mivel a görcs miatt a seb vérellátása, sarjadási képessége romlik, hasznos lehet a meleg környezet, amely ellazítja az izomrostokat és az ereket is tágítja.