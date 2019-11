1. Igyon kávét, majd sziesztázzon!

2. Ne mossunk fogat evés után

3. Az izom kisebb helyet foglal?

4. Hogy kevesebbet együnk, együnk többet!

5. Hagyjuk az energiaitalt, ha fáradtak vagyunk!

6. Puffadás ellen víz!

7. Ha melege van, igyon forró italt!

10 furcsa egészségvédő tipp

8. Ha fáradt, mozogjon!

9. A kézírás karban tartja agyunkat!

10. Jobb párkapcsolathoz kevesebb idő a párunkkal!

Egy japán kutatás azt vizsgálta, hogy lehet a leghatékonyabb a napközbeni sziesztázás . A kísérletben körülbelül 200 mg koffeint ittak meg az alanyok - ez nagyjából két csésze feketekávé - majd ledőltek egy 20 perces sziesztára. Ébredés után jobban teljesítettek a számítógépes teszteken, mint akik kávé nélkül pihentek le. Miért működik ez? Mert a koffein semlegesíti az agyban az úgynevezett adenozin vegyületet, ami az éberség, fáradtság mellékterméke - magyarázza- Ha az adenozin szintje emelkedik fáradtabbak leszünk. A szieszta kiiktatja az adenozint, koffeinnel kombinálva pedig teljesen blokkolja azt, vagyis felerősödik a szieszta hatása.Ne mossunk fogat az étkezések után, különösen, ha savas ételeket - citrusfélék, paradicsom, szóda - fogyasztottunk, mert ezek lágyítják a fogzománcot. A fogmosás ebben a szakaszban felgyorsítja a savak hatását és roncsolja a fogzománcot.fogorvos azt javasolja evés után várjunk 30-60 percet a fogmosással.Ha két nő közül - akik egyformán 68 kilósak - az egyik súlyemelő, a másik nem, akkor valószínűleg az előbbi kisebb méretű ruhákat fog hordani, mint az utóbbi. Ennek egyszerű oka van, az izomszövet sokkal kisebb terjedelmű, mint a zsírszövet . - magyarázzafitnesz edző. Fontos tehát, hogy veszítsünk zsírtömegünkből. Sok nő fél attól, hogy nem veszít zsírtömegéből, de erre izmokat szed fel. Csökkentsük a kalóriabevitelt, hogy megakadályozzuk mindezt.szerint, ha sikerült megoldanunk azt, hogy mindössze 100 kalóriás ételt ettünk, az erénynek tűnhet, de valószínűleg később sokkal éhesebbek leszünk, mintha rendesen étkezünk volna. A szakember azt tanácsolja, hogy együnk kis mennyiségű szénhidrátot. Vagy együnk inkább fehérjét, például mogyoróvajat almával. Ezeknek az ételeknek magasabb a kalóriatartalma, jobban eltelít így végeredményben kevesebb kalóriát eszünk.Egy energiaital akár ötször több koffeint tartalmaz, mint egy kávé . Ez a löket kellemetlen mellékhatásokkal - idegesség , ingerlékenység, szapora szívverés - is járhat. Emellett nagyjából 50 gramm cukrot is tartalmaznak, ami körülbelül 13 teáskanálnyi mennyiség. Ez az elegy ideiglenesen megemeli a vércukorszintet, de később drasztikusan vissza is zuhan.Amikor fel vagyunk puffadva, nem kívánunk sem ételt, sem italt.szerint a víz segíthet. Ha például magas rosttartalmú diétát tartunk, akkor a szervezetnek nagyobb szüksége van folyadékra. A víz keveredik a rostokkal és gélszerű elegyet alkot. Ez befolyásolja a belek működését, csökkentve a puffadás tüneteit.Egy forró reggelen vagy délutánon a legjobb megoldásnak a hideg limonádé vagy jegeskávé elfogyasztását látjuk a legjobb megoldásnak. Azonban több tanulmány is azt az eredményt hozta, hogy meleg időben, meleg italokat kell inni, például forró teát. Amikor forró italokat iszunk, szervezetünk érzékeli a hőmérsékletváltozást és verejtékezni kezd, amivel elpárologva bőrünkön lehűti testünket.Egy fárasztó munkanap után az utolsó dolog, ami eszünkbe jut az edzés , azonban az izzadás energetizál. Egy tanulmány szerint egy 30 perces közepes intenzitású edzés után éberebbek leszünk és a hangulatunk is jobb lesz. Mindenhez, amit csinálunk, oxigént használunk fel. Amikor mozgunk, erősítjük szervezetünket és nem fáradunk el olyan könnyen. Emiatt mentálisan is fittebbek leszünk.Ha valamit kézzel jegyzetelünk le, arra nagy valószínűséggel sokkal jobban foguk emlékezni, mintha számítógépbe írtuk volna. Ha kézzel írjuk le az információkat, többet fogunk megtanulni belőlük. Emellett, ha az általunk leírt oldalakat olvasgatjuk, még jobban megerősítjük az információkat.Érdemes néha a különböző társadalmi összejövetelekre, baráti találkozókra a párunk nélkül menni. Emellett az egyedül töltött idő is értékes lehet, mert jut időnk gondolkodni, saját magunkra koncentrálni. - magyarázza Dr. Elizabeth Lombardo, aönsegítő könyv szerzője. Ha jobban ismerjük magunkat, harmóniába kerülünk magunkkal, ami csökkenti a stresszt, szorongást. Ez pedig végső soron hozzájárulhat a kapcsolatunk harmóniájához is.