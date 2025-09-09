Orvoskereső élősködők elleni védelem allergia kezelése házilag allergia Magas vérnyomás Lyme kór Pókcsípés Kullancscsípés kezelése Napszúrás tünetei Napallergia BNO-kód
Erős immunrendszer, jó emésztés és szép bőr – az ősz legjobb zöldségei ezt is támogatják

N.M.M.
Szerző N.M.M.

A hidegebb idő beköszöntével nélkülözhetetlenné válik a megfelelő vitamin- és ásványianyagbevitel. Ha ugyanis tudatosan étkezel, nagyobb eséllyel előzheted meg a közeledő influenzaszezon betegségeit.

Az ősz beköszöntével olyan élelmiszerekkel telnek meg a piacok, amelyek nemcsak finomak, hanem támogatják az immunrendszert és az emésztést is.

Női kéz bont fel egy sütőtököt a vágódeszkán.
A sütőtök az egyik legnépszerűbb őszi vitaminbomba. Fotó: Getty Images

Ezek a szezon legjobb zöldségei

  • Sütőtök: Szeptembertől januárig tart a szezonja, nevével ellentétben azonban nemcsak sütni lehet, hanem finom desszerteket, leveseket, köreteket is készíthetünk belőle. Ha pedig nincs kedved bajlódni vele, akkor egyszerűen csak vágd fel nagyobb darabokra, és süsd meg sütőben! Gazdag béta-karotinban, amely támogatja az immunrendszert és a látást. Kiváló rost-, C-vitamin- és káliumforrás is, ráadásul alacsony a glikémiás indexe, így csak lassan emeli a vércukrot.
  • Édesburgonya: Ez a gyökérzöldség októbertől decemberig kapható, és számos módon felhasználható. Gyakorlatilag éppen olyan sokoldalú, mint a hagyományos krumpli, ám alacsonyabb a glikémiás indexe, és a tápanyagtartalma is magasabb. Béta-karotinban, C-vitaminban és rostban bővelkedik, elősegíti az immunitást, támogatja az emésztést és a bőr egészségét.
  • Cékla: Az egyik legegészségesebb gyökérzöldség, sok C- és A-vitamint, vasat és rostot tartalmaz. Nemcsak savanyúság vagy saláta készülhet belőle, hanem nagyon ízletes leves is, de sütve vagy rizottóként is isteni. Tápanyagaival javítja a vérkeringést, csökkenti a vérnyomást, és támogatja az agy oxigénellátását. 
  • Kelbimbó: Sokan idegenkednek ettől a zöldségtől, pedig megfelelő módon elkészítve a zsenge kelbimbó finom csemege, sőt nyersen is fogyasztható. Több benne a C-vitamin, mint a narancsban. Salátákba is teheted, de sültek mellé is kiváló köret párolva vagy tepsiben megsütve. 
  • Káposzta (különösen a lila változat): Antioxidánsokban, rostokban, C- és K-vitaminban gazdag. A lila káposzta extra antoxidánsokat is tartalmaz, amelyek segítenek a gyulladás csökkentésében és támogatják az agy működését.
  • Kelkáposzta: A-, C- és K-vitaminban, antioxidánsokban gazdag, gyulladáscsökkentő hatású.
  • Brokkoli és karfiol: támogatják az emésztést és csökkentik a krónikus betegségek kockázatát.
  • Gomba: D- és B-vitamin, illetve vasforrás, így különösen fontos szerepet tölt be az őszi-téli immunitás fenntartásában. Emellett csökkentheti a koleszterinszintet, segíthet bizonyos krónikus betegségek megelőzésében, jót tesz a csontoknak és támogatja a tápanyagfelszívódást is. 
  • Zeller: Szeptembertől áprilisig van szezonja. Tele van rosttal, rengeteg benne a tápanyag, fehérjét is tartalmaz. Levesekbe, ragukba is teheted, de tepsiben is kisütheted, mint a steakburgonyát.

Miért érdemes szezonálisan táplálkozni?

  • Tápanyagban gazdagabb: a szezonális zöldségek frissek, növényvédőszer-mentesebbek és magasabb tápértékűek.
  • Fenntartható: helyi alapanyagokat használsz, így támogatva a környezetet és a helyi termelőket.
  • Változatos: az őszi paletta segít színesíteni a táplálkozást, és mint tudjuk, minél változatosabb, annál jobb.

