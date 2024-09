Mire figyelj, ha egzotikus fogásokat próbálnál ki külföldön?

Akárhol is tervezel nyaralni, valószínűleg belekalkuláltad a költségekbe a helyi különlegességek végigkóstolását. Hiszen nincs is annál jobb, mint szép helyeken finomakat enni. Ám ha nem szeretnél napokig szenvedni a kellemetlen tünetektől egy-egy egzotikus fogás elfogyasztása után, nem árt körültekintően választani.

Nem árt egy kis óvatosság, ha egzotikus fogásokat próbálnál ki külföldön. Fotó: Getty Images

Kerüld el az ételmérgezést!

A halak és a tengeri herkentyűk több országban is a tradicionális helyi ételek alapjának számítanak. Ezeket időnként nyersen is fogyasztják, így nagyon fontos, hogy megbizonyosodj arról, hogy az adott vendéglátó gondoskodik az alapos higiéniáról, valamit a fogások megfelelő hűtéséről is. Ám ha bizalmatlan vagy, vagy még egyáltalán nem fogyasztottál nyers halat, talán érdemesebb inkább a főtt vagy sült változatoknál maradnod.

Ügyelj az allergénekre!

Egy-egy jól csengő elnevezés igen vonzóvá teheti a különleges ételeket. Ám ha táplálék-intoleranciával vagy ételallergiával küzdesz, mindig alaposan tájékozódj a pontos összetevőkről! A legjobb, ha ezt már otthon, indulás előtt megteszed. Jegyezd fel továbbá valahová, hogy a célország nyelvén hogyan mondják és írják a számodra problémás hozzávalót!

Ne feledkezz el a refluxodról!

Pihenés ide vagy oda, ha savas refluxod van, nem érdemes túlzottan elengedned magadat, ha az étkezésről van szó. Az erős fűszerek, a savas ételek – például a citrusfélék vagy a paradicsom –, a zsírdús vagy bő olajban sült falatok, valamint a csokoládés finomságok is problémát okozhatnak. Ajánlott kerülni továbbá az alkoholos, koffeines, szénsavas és cukros italok fogyasztását is.

Aranyeresként is légy résen!

A székrekedés és az aranyér sajnos szintén nem megy szabadságra. Így lehetőleg az üdülés alatt is került az olyan étrendi döntéseket, amelyek súlyosbíthatják a panaszaidat! Tarts mértéket a finomított gabonafélék, a feldolgozott élelmiszerek és a tejtermékek fogyasztásában, a túlságosan sós, illetve nagyon fűszeres és csípős ételeket pedig tényleg maximum egy kis kóstoló erejéig ajánljuk. Az alkohol- és koffeintartalmú italokkal is érdemes csínján bánni.