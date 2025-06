H. pylori fertőzés: gyomorrákhoz vezethet, ha kezeletlenül hagyjuk

A Helicobacter pylori (H. pylori) egy olyan baktériumtípus, amely megfertőzi és károsíthatja a gyomor szöveteit és a vékonybél első részét (a nyombélt). A kezeletlen fertőzés számos szövődménnyel járhat:

A gyomornyálkahártya kipirosodhat és megduzzadhat miatta: ezt nevezik gyomorhurutnak.

Egyes esetekben fájdalmas sebeket, úgynevezett gyomor- és nyombélfekélyt is okozhat, ami pedig perforációhoz vezethet, azaz lényegében egy lyukat a gyomorban.

A H. pylori akár gyomorrákot is okozhat.

A Helicobacter pylori baktérium éveken át élhet úgy a gyomrunkban, hogy nem okoz tüneteket - írja a Johns Hopkins Medicine. Ha már kialakult gyomorfekély, akkor általában az alábbi panaszok jelentkeznek:

egy tompa fájdalom a gyomor tájékán, ami nem múlik el,

2-3 órával étkezés után jelentkezik,

van, hogy napokig, hetekig nem jelentkezik, majd visszatér,

az éjszaka közepén felébreszt a fájdalom,

az evéssel, vagy savlekötő beszedésével elmúlik,

a vérzés miatt vérszegénység is kialakulhat,

gyomorégés,

súlyvesztés,

étvágytalanság,

puffadás,

böfögés,

émelygés,

hányás.

A fenti tünetek esetén mindenképpen forduljunk orvoshoz! A H. pylori baktérium mellett más problémák is okozhatnak ilyen panaszokat, így mindenképpen utána kell járni, mi áll mögöttük.

Összetett kezelésre van szükség

Ha kimutatják a baktérium jelenlétét a gyomrunkban, mindenképpen antibiotikumkúrára és savlekötő gyógyszerekre van szükség, hogy teljesen kiirtsák a szervezetünkből. Ezen kívül életmódbeli változtatásokkal is küzdhetünk a baktérium ellen: fontos a dohányzás és egyes ételek és italok (alkohol, szénsavas üdítők, csokoládé) elhagyása is. Később ellenőrzik, hogy a terápia sikerrel járt-e; amennyiben nem, akkor újabb antibiotikumkúra következik, más készítményekkel. Ha ez sem hatásos, akkor az antibiotikum-rezisztencia lehetőségét is meg kell vizsgálni.