Az emberben mindig nagy riadalmat kelt, ha vért lát a toalettpapíron, ugyanakkor ez afélelema várandós kismamák esetében hatványozott, hiszen saját egészségük mellet gyermekükért is aggódnak. Fontos azonban megemlíteni, hogy a végbélből származó, élénkpiros vérrel viszonylag gyakran találkozhatnak a leendő anyukák.

A terhesség hormonális változással is jár, a magas hormonszint pedig meglazítja a medence ízületeit, az izmokat, továbbá megnöveli a keringő vérmennyiséget, tágulnak az erek, így a visszerek is. Ezekhez az átalakulásokhoz társul, hogy a méh és a baba növekedése nyomást gyakorol a vénákra, így bennük vérpangás alakul ki, ami kedvez azaranyérkialakulásának. A helyzetet csak rontja a kismamákat gyakran érintő székrekedés is, hiszen az erőlködés tovább fokozza a panaszokat. Ugyanez szintén igaz a szülésre is, hiszen a kitolási fázisban gyakran előre is esik az aranyér.

Terhesség során sok nőnél megjelennek aranyeres panaszok

Az aranyér leggyakoribb tünetei:

vérzés (akár a toalettpapíron, akár a WC-kagylóban)

székelés közbeni fájdalom

gyulladás esetén állandósult fájdalom

néhány esetben az aranyér ki is tapintható

Életmódunk is sokat számít

Aranyér esetén - illetve megelőzés gyanánt - nagyon fontos a megfelelő életmód. Oda kell figyelni a bőséges folyadékfogyasztás mellett a rostban dús táplálkozásra, valamint a rendszeres testmozgásra, hiszen ezek mind fokozzák a bélműködést, a vérkeringést, illetve csökkentik a székrekedés kockázatát. Jó szolgálatot tehet a gátizomtorna és a meleg (de nem forró!) ülőfürdő. Fájdalom esetén pedig alkalmazzunk hideg borogatást, jeget a fájdalmas érre! Jó hír, hogy sok esetben ennyi elegendő is a javuláshoz, ráadásul gyakran előfordul, hogy a szülést követően az aranyeres panaszok maguktól rendeződnek.

"Amennyiben a kismamának sok bosszúságot, illetve fájdalmat okoz az aranyér, érdemes szakemberrel konzultálni, aki direkt erre a célra kifejlesztett krémeket, kenőcsöket tud ajánlani. Ezek a készítmények biztonsággal alkalmazhatóak terhesség és szoptatás esetén is" - mondta el dr. Baranyai László, a Trombózisközpont aranyér-specialistája.

Ha az aranyér nem múlik

Olykor előfordulhat, hogy a panaszok nem szűnnek meg a szülés után sem, esetleg időről időre kiújulnak. Ilyen esetekben mindenképpen szakemberhez kell fordulni, mert az elhanyagolt aranyér súlyos szövődményekhez vezethet. Különösen egy következő terhesség előtt fordulhat elő, hogy műtétre van szükség, ami sokszor megoldható ambulánsan is, ám előrehaladott állapotban már kórházi benntartózkodás indokolt.