Aranyérrel ilyenkor kell orvoshoz fordulni

Bár kevés szó esik róla, az aranyér kimondottan gyakori betegség, amely elsősorban 45-75 éves kor között jelentkezik. Az érintetteknek azonban csak kis százaléka keresi fel az orvost, és az enyhébb viszketéssel és fájdalommal járó betegséget inkább otthon, vény nélkül kapható készítményekkel és házi praktikákkal kezelik. Bár súlyos szövődményeket csak ritkán okoz, bizonyos tünetek esetén mindenképp tanácsos orvosi segítséget kérni.

Aranyér tünetei és kezelése Azaranyéra végbélnyílás nyálkahártyája alatt elhelyezkedő vénás fonatból alakul ki. Az aranyeres csomók a végbél és a végbélnyílás falában keletkező vénatágulatok, melyek begyulladhatnak, vérezhetnek, megnagyobbodhatnak, néha kifordulnak vagy véralvadék képződhet bennük, és ilyenkor fájdalmassá válnak. A betegség okairól, tüneteiről és a kezelés lehetőségeiről bővebben az alábbi cikkünkben írtunk!

Mikor forduljunk orvoshoz aranyérrel?

Amennyiben rektális fájdalmat érzünk, illetve végbéltájon vérzést tapasztalunk, mindenképp keressünk fel egy orvost, hogy tisztázhassa, nem áll-e valami súlyosabb betegség a tünetek mögött - mondta el Dr. Aline J. Charabaty-Pishvaian, a Georgetown Egyetemi Kórház belgyógyásza. A végbéltáji vérzés ugyanis akár súlyosabb betegségeket, például daganatot is jelezhet. Ha mégsem erről van szó, az aranyér okozta tünetek számos készítménnyel enyhíthetőek - hogy ezek közül számunkra melyik lehet a legmegfelelőbb, arról szintén az orvos tud dönteni.

Az aranyér okozta panaszokkal is érdemes felkeresni az orvost

Hogyan kezeljük az aranyeret?

Abban az esetben, ha az aranyér tünetei a rostdús diéta és a fokozott folyadékbevitel ellenére sem enyhülnek, szintén érdemes időpontot foglalni egy szakembernél - tette hozzá az orvos. Korai stádiumú aranyér esetén a háziorvos is segíthet, előrehaladott állapotban, illetve szövődmények kialakulásakor azonban gasztroenterológushoz vagy proktológushoz kell fordulnunk.

Attól függően, hogy a végbél záróizmától merre helyezkedik el, külső vagy belső aranyérről beszélhetünk, a két típus azonban rendszerint ugyanannyi veszélyt és kellemetlenséget rejt. A kezeletlen belső aranyér inkább vérzést, a külső pedig fokozott véralvadást és vérrögképződést (trombózist) okozhat. Dr. Cuckoo Choudhary, a Thomas Jefferson Egyetem gasztroenterológusa szerint a kezelés szempontjából fontos az aranyeres csomó mérete és fejlettsége is.

Mik az aranyér szövődményei?

Az aranyérbetegség egyik leggyakoribb szövődménye az úgynevezett aranyeres krízis, amely tulajdonképpen az aranyeres csomók kizáródását jelenti. Az aranyér ilyenkor babnyi méretűre duzzad és be is gyullad, afájdalommellett pedig hőemelkedéssel vagy lázzal is járhat. Ilyen esetben sürgősen szakorvoshoz - elsősorban proktológushoz vagy sebészhez - kell fordulni, aki gyógyszeres kezelést írhat fel, vagy akár a csomó eltávolítását is javasolhatja.

Forrás: Everydayhealth