Nem mindig segít a rostdús táplálkozás

A bélpanaszoktól szenvedő emberek létszámának gyors növekedését egyes szakemberek a gyermekkorban eltúlzott higiéniának tulajdonítják, ami csökkenti a bélrendszer immunitását. De jelentős befolyásoló tényező a stresszes, modern életstílus, a rendszertelen étkezés, és a feldolgozott élelmiszerek nagy mennyiségű fogyasztása is. Ezeken kívül viszont a fejlettebb diagnosztikai eszközök és a nagyobb tudatosság is hozzájárul ahhoz, hogy egyre több emberben mutatnak ki bélbetegségeket.

Sajnos vannak olyan betegek, akik óvatos étrendjük ellenére is súlyosbítják bélpanaszaikat. Az alábbiakban azokat vesszük sorra, milyen élelmiszerekkel ronthatjuk - akaratlanul - még tovább bélrendszeri tüneteinket.

A zöldségek és gyümölcsök nagyon egészségesek, de vannak, akik érzékenyek ezekre. Fotó: Getty Images

Korpa

Az orvosok gyakran javasolják egy maréknyi korpa hozzáadását a gabonapelyhekhez a székrekedés enyhítése érdekében. Ez azonban nem minden esetben segít. Lassú vastagbél tranzit (STC) székrekedés esetén, amikor idegi és izomrendellenesség okozza a széklet lassú áthaladását a vastagbélen, a korpa valójában puffadást és gázképződést okozhat. Az irritábilis bél szindrómás (IBS) betegek esetében pedig a rost az egyik legrosszabb dolog, mert ezzel még jobban megdolgoztatják a bélrendszert. A szakértők szerint számos irritábilis bél szindrómás beteg lehet hiperérzékeny az olyan anyagokra, amelyek serkentik vagy irritálják a beleket. Ilyen esetben a szárított gyümölcsök jelenthetik a jó megoldást, amelyek oldódó rostokat tartalmaznak, így más megemészthető anyagokhoz kapcsolódva fellazítják a székletet. Egyesek pedig a reggeli kávéra esküsznek, ami a belek összehúzódását serkenti.

Héjában sült krumpli

Az alacsony zsírtartalmú, sok B-, B6- és C-vitamint, valamint nagy mennyiségű rostanyagot tartalmazó héjában sült burgonyát a többség egészséges választásnak tartja, de gyakran vajas és majonézes tölteléket fogyasztanak hozzá, ami máris problémákat okozhat. A zsíros ételek nagyobb valószínűséggel lassítják le a bélrendszer kiürülését, és okoznak hasi puffadást. Ez a reakció pedig az irritábilis bél szindrómás betegekben még súlyosabb lehet.

Hagyma

A hagyma nehezen felszívódó erjedő cukrokat, úgynevezett FODMAP-okat (erjedő, rövid láncú szénhidrátokat) tartalmaz, és mivel ezek nem szívódnak fel eléggé a vékonybélben, továbbhaladnak a vastagbélbe, ahol erjedésük következtében gázok képződnek. Ha valakire ilyen hatással van a hagyma, alapos főzéssel emészthetőbbé teheti ezt az élelmiszert.

Méz

Csak azért, mert valami természetes, még nem feltétlenül tesz jót. Mivel a méz sok fruktózt tartalmaz, ami nem szívódik fel megfelelően a bélrendszerben, megerjedhet, és gázképződést eredményezhet. A legrosszabb párosítás a mézes korpa, ami sokak számára okozhat kellemetlen órákat. Hasonló panaszokat okozhat a cukrot helyettesítő szorbitol is, ami szintén az erjedés következtében járul hozzá a gázképződéshez és puffadáshoz.

Ötször egy

A gyakran javasolt napi öt adag zöldség és gyümölcs sok érzékeny gyomrú embernek okozhat panaszokat. Ezt vagy a hashajtóhatás okozza, vagy az, hogy a gyümölcsök héjában lévő rost túl kemény.

Kávé és csoki

A kávé és bizonyos fajta csokoládék hashajtóhatást fejtenek ki, fokozva a vékony- és vastagbél izmainak összehúzódását. Ennek következtében, ami hasi görcsöket okozhat. A nyelőcső és a gyomor között lévő szelep elernyesztése révén ráadásul gyomorégést is okozhat, amit még a koffeinmentes kávé is kiválthat. A csokoládé negatív hatása főként magas zsírtartalmának tudható be.