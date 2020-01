Az állattartás meglepő hatása

A Michigani Egyetem az időskori háziállattartás hatásait vizsgálta mintegy 2000 fő bevonásával. A felmérésben 50 és 80 év közötti amerikaiakat kérdeztek ki, 55 százalékuk legalább egy háziállatot tart. Az idősebbek körében a kutya a legnépszerűbb háziállat, ezt követi a macska, majd az egyéb kisállatok, például a madarak és a hörcsögök.

Meglepő válaszok érkeztek

Az állat fajtájától függetlenül a gazdák jelentős része mondta azt, hogy kedvencük a mentális és a fizikai állapotukra is kifejezetten pozitív hatással van. Az idősebb háziállat-tulajdonosok csaknem 90 százaléka véli úgy, hogy kedvencüknek köszönhetően jobban élvezik az életet, amelynek fő oka az állattól kapott szeretet. A válaszolók 80 százaléka kevésbé stresszes, mióta állatot tart, és csaknem háromnegyedük életének a házi kedvenc adott értelmet.

Az állattartás csökkenti a stresszt, a szorongást, és a depresszió kockázatát. Fotó: 123rf

Emellett a gazdák 64 százaléka - és a kutyatartók 78 százaléka - mondta azt, hogy a kedvencük ahhoz is hozzájárult, hogy fizikailag aktívabbak maradjanak. 60 százalékuk szerint pedig az állatok segítettek nekik, hogy a lelki vagy fizikai problémáikat jobban viseljék, illetve könnyebben megbirkózzanak velük.

Az állattartás árnyoldala Az előnyök mellett néhány hátrányt is megemlítettek a háziállattartók. 54 százalékuk mondta azt, hogy az utazás nehezebbé vált az állatok miatt, 18 százalékuk szerint pedig extra terhet jelentenek az állattartással járó kiadások. A gazdák 15 százaléka gyakran a saját egészsége elé helyezi az állat igényeit és ellátását, a kutyatartók 6 százalékánál pedig az is előfordult már, hogy elestek, illetve valamilyen baletet szenvedtek a háziállatuk miatt. A kutyatartás veszélyeiről itt olvashat bővebben!

Háziállatot mindenkinek!

Már számos korábbi kutatás is bebizonyította, hogy az állattartás rengeteg előnnyel jár: csökkentheti a stresszt, enyhítheti a depresszió és a szorongás tüneteit, és segíthet abban is, hogy a gazdák fizikailag aktívak maradjanak. A friss felmérés szerint pedig az időseknek is kifejezetten előnyös, ha gondoskodnak egy házi kedvencről. Ez ugyanis megelőzheti az elmagányosodást, ami egy bizonyos kor felett gyakori probléma.

Akinek nincs lehetősége háziállatot tartani, annak azt ajánlják a szakemberek, hogy jelentkezzen önkéntesnek egy állatmenhelyre, esetleg vigyázzon alkalmanként mások - például a közeli családtagok - állataira. A kis kedvencekkel való rendszeres kontaktusnak ugyanis mindenképpen számos pozitív hozadéka van.

Forrás: time.com