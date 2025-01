Vörös húsok és demencia: lehet összefüggés?

„A vörös hús bővelkedik telített zsírsavakban, korábbi tanulmányok pedig kimutatták, hogy fokozza a 2-es típusú cukorbetegség és a szívbetegségek kockázatát, ez utóbbi kettő pedig az agy egészségének romlásával is összefüggésbe hozható. Kutatásunkban kimutattuk, hogy a feldolgozott vörös hús növelheti a kognitív hanyatlás és a demencia veszélyét, a jó hír azonban, hogy amennyiben egészségesebb alternatívákkal helyettesítjük, így diófélékkel, hallal vagy baromfihússal, úgy csökkenthető a rizikó” – idézi az Amerikai Neurológiai Akadémia közleménye Dong Wangot, a bostoni Brigham and Women’s Hospital orvosát, a tanulmány utolsó szerzőjét.

A túlzott vöröshús-fogyasztás az agyi egészségre is negatív hatással lehet. Fotó: Getty Images

Wang és munkatársai közel 134 ezer ember egészségügyi adatait elemezték ki. A résztvevők a vizsgálat kezdetén átlagosan 49 évesek voltak, egyiküknél sem diagnosztizáltak még demencia, majd több mint négy évtizeden keresztül követték nyomon egészségük alakulását. Ez idő alatt mintegy 11 ezer főnél alakult ki demencia. A résztvevők 2-4 évente táplálkozási naplót is leadtak, ami lehetőséget nyújtott étrendjük és kognitív állapotuk alakulásának összehasonlítására. Így derült fény arra, hogy azok körében, akik a legtöbb vörös húst fogyasztották, 13 százalékkal nagyobb arányban fordult elő időskori elbutulás, mint azoknál, akik étrendje a legkevesebb vörös húst tartalmazta.

Mennyi vörös húst lenne szabad hetente megenni?

Ezenkívül arra is fény derült a kutatásból, hogy napi egy adag vörös húst diófélékre és hüvelyesekre cserélve 19 százalékkal csökkenthető a demencia kockázata. Ennél is előnyösebb hatást mutattak ki a halhús kapcsán, amely a vörös hús alternatívájaként 28 százalékos rizikócsökkenéssel hozható összefüggésbe. Sőt, a baromfihús is előnyösebb a vörösnél – ezt a kutatók 16 százalékos kockázatmérsékléssel hozták kapcsolatba. „A kognitív egészség előmozdítása érdekében az étrendi irányelvekbe bele lehetne foglalni a vöröshús-fogyasztás mérséklését, illetve más fehérjeforrásokkal és növényi alapú élelmiszerekkel történő helyettesítését” – húzta alá Wang. A tanulmány a Neurology című folyóiratban jelent meg.