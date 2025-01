Vérkép: ezek az összetevők arra utalnak, hogy magányos vagy

Egyre több bizonyíték van arra, hogy a magány összefüggésbe hozható bizonyos betegségekkel, egyebek mellett 26 százalékkal növeli a demencia kockázatát is. Brit kutatók most megállapították, hogy a magány és a társadalmi elszigeteltség molekuláris szinten is nyomot hagyhat a szervezetben. Számos olyan fehérjét azonosítottak ugyanis, amelyek az egyedülléttel hozhatók összefüggésbe, és amelyek közül sok bizonyos betegségek rizikóját is növeli – számol be a University of Cambridge kutatásának eredményeiről az Orvostovábbképző Szemle.

A magány több betegség tekintetében is kockázatot jelent. Fotó: Getty Images

40 ezer embert követtek másfél évtizeden át

Chun Shen és munkatársai több mint 40 000 résztvevő adatait követték 14 éven át, az egészségi állapotukat, vérmintáikat és viselkedésükre vonatkozó adataikat folyamatosan elemezték. A résztvevők 9 százaléka számolt be arról, hogy szociálisan elszigetelt, és 6 százalékuk érezte magát magányosnak. Másfél évtized alatt közülük 2695-ben alakult ki valamilyen szív- és érrendszeri betegség, 892-ben demencia, 1703-ban 2-es típusú cukorbetegség, 1521-ben depresszió, 983-ban stroke, 4255-en pedig el is hunytak.

Mint arra rájöttek: 175 fehérje volt kapcsolatban a társadalmi elszigeteltséggel, 26 fehérje pedig a magányossággal. Ezen fehérjék nagy része pedig összefüggésbe hozható volt például bizonyos szív- és érrendszeri betegségekkel, a stroke-kal, a 2-es típusú cukorbetegséggel és a halálozással. A magányossággal és a társadalmi elszigeteltséggel összefüggésbe hozható fehérjék ezen kívül a gyulladásban, valamint a vírusellenes és immunválaszokban is szerepet játszottak.