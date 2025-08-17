Orvoskereső élősködők elleni védelem allergia kezelése házilag allergia Magas vérnyomás Lyme kór Pókcsípés Kullancscsípés kezelése Napszúrás tünetei Napallergia BNO-kód
Nem fért bele az autójába, ma maratonokat fut – így adta le testsúlyának felét a brit férfi

Nemes-Mozer Mária
Szerző Nemes-Mozer Mária

Napi 6000 kalóriát evett, végül annyira elhízott, hogy autót kellett cserélnie, mert egyszerűen nem fért bele. Azóta életmódot váltott, mostanra hat triatlont és három maratont teljesített.

James Baker egykor XXXXXXL-es méretű ruhát viselt, és túl kövér volt ahhoz, hogy beférjen az autója kormánya mögé. Egyszer csak elhatározta, hogy változtat az életmódján. Azóta leadta testsúlyának több mint a felét, és triatlonista lett. A 38 éves angol informatikus a Mirrornak mesélte el fogyásának történetét.

Férfi áll a mérlegen.
A testsúlya felét sikerült leadnia. Fotó: Getty Images

"Így nem leszek sokáig a gyerekeim mellett"

„2022 őszén már 182 kilót nyomtam. A munkahelyemen folyton chipset és csokoládét ettem szénsavas üdítővel, hazafelé pedig mindig útba ejtettem egy gyorséttermet. Hazaérve aztán megettem egy második vacsorát a családommal. Egy idő után nem kaptam magamnak ruhát a boltokban, és már az interneten is nehéz volt ebben a méretben bármit is találni. Nem tudtam beszállni az autómba, csak úgy, hogy kifújtam előtte a levegőt és szó szerint bepréseltem maga a kormány mögé. Ez volt az igazi katalizátor. Azt gondoltam, ha ez így folytatódik, nem sokáig leszek a gyerekeim mellett.”

Elhatározta, hogy bármi áron, de le fog fogyni. Még abban az évben gyomorszűkítő műtéten esett át, aminek során a gyomra jelentős részét eltávolították. Ezzel egy időben elkezdett aktívan mozogni, rendszeresen sétált, biciklizett és úszni is eljárt, kalóriadús étrendjét pedig egészségesebb, magas fehérjetartalmú ételekre cserélte. 14 hónap alatt 85 kilót fogyott és most XL-es méretű ruhákat hord.

Miután a dereka 152 centiről 97 centisre zsugorodott, James még gyorsabb tempóra kapcsolt: 2023 májusában teljesítette első triatlonját. Bár akkor még csak utolsó helyen végzett, úgy emlékszik vissza, hogy ez volt az egyik legjobb dolog, amit valaha tett. Azóta hat triatlont és három maratont teljesített.

Mint mondja, reggelente annak idején első gondolata a gyorsétterem volt, most az edzés. Reggelire valami táplálót eszik, például granolát joghurttal, délután egy-két tojást készít egy szelet pirítóssal vagy héjában sült krumplit, a vacsorája pedig valami fehérje alapú étel, például csirke pitában.

diéta túlsúly testmozgás fogyás egészséges életmód
