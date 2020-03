Koronavírus: ezt tudjuk a hazai fertőzöttekről

A HáziPatika.com-on a kezdetek óta folyamatosan beszámolunk a koronavírus-járvány minden fejleményéről, így természetesen a Magyarországon diagnosztizált esetekről is. Az alábbiakban időrendben összegyűjtöttük a legfontosabb tudnivalókat az egyes betegekről, és a hozzájuk kapcsolódó cikkeinket is, hogy könnyebben átláthatóvá váljon a hazai helyzet.

A koronavírus-gyanús eseteket a mentők viszik kórházba. Fotó: MTI/Balogh Zoltán

1-2. eset

Március 4-én jelentette be Orbán Viktor miniszterelnök, hogy két itt tanuló iráni diáknál kimutatták a SARS-COV-2, azaz az új koronavírus-fertőzést. Az egyik diák a Semmelweis Egyetem (SE) Gyógyszerészeti Karán tanul, míg a másik a gödöllői Szent István Egyetem hallgatója. Bővebben.

3. eset

Március 5-én egy brit állampolgárságú, Milánóban dolgozó debreceni férfinál mutatták ki a koronavírust. További információk.

4. eset

Szintén március 5-én bizonyosodott be, hogy az egyik iráni diák barátnője is megfertőződött. Erről szóló cikkünk ide kattintva olvasható.

5. eset

Egy súlyosan beteg 70 éves magyar férfit diagnosztizáltak COVID-19-cel, mindez március 7-én derült ki. Elképzelhető, hogy a férfit a fia fertőzte meg, aki korábban járt koronavírussal érintett országban, ám nála nem végeztek tesztet. Bővebben az esetről.

A budapesti Szent László Kórházban kezelik a koronavírus-fertőzött betegeket. Fotó: MTI/Szigetváry Zsolt

6-7. eset

Egy nappal később, március 8-án bebizonyosodott, hogy az első iráni koronavírusos, a SE hallgatója egy másik iráni állampolgárt is megfertőzött valószínűleg egy születésnapi bulin, amit még február 28-án tartottak. Az új beteg is az egyetem diákja. Az aznap bejelentett másik beteg egy 59 éves magyar nő, aki a 3. fertőzött, a Debrecenben élő brit állampolgár felesége. Részletes hírünket ide kattintva olvashatja.

8-9. eset

Ismét két korábban már fertőzött ember kontaktjánál lett pozitív a koronavírusteszt. A Szent László Kórházban járványügyi zárlat alatt álló iráni diákok egyiknél, valamint az ötödikként bejelentett magyar beteg 74 éves feleségénél. A hírt március 9-én közölték.

10-12. eset

Újabb három iráni diákról derült ki, hogy koronavírus-fertőzöttek. Mindannyian a Semmelweis Egyetem hallgatói, és már napok óta járványügyi zárlat alatt voltak a Szent László Kórházban - közölte a hírt március 10-én az operatív törzs. Cikkünket ide kattintva olvashatja.

13. eset

A brit férfi újabb kontaktjánál mutattak ki fertőzést március 11-én. A magyar nő már napok óta feküdt elkülönítve a Szent László kórházban. Bővebben.

14-16. eset

Március 12-én újabb három embernél, két magyar és egy iráni állampolgárnál diagnosztizálták a koronavírust. Az egyik érintett egy magyar nő, aki már napok óta a Szent János kórházban volt elkülönítve. A másik magyarról annyit lehet egyelőre tudni, hogy férfi és néhány nappal ezelőtt Izraelben járt. A harmadik fertőzött, szintén a Semmelweis hallgatója, az első iráni diák kontaktja volt, így már napok óta a Szent László kórházban tartották megfigyelés alatt. A részleteket olvassa el itt.

Előkészítik a Semmelweis Egyetem Kútvölgyi Klinikai Tömbjét arra az esetre, ha csoportossá, tömegessé válna a tüdőgyulladást okozó új koronavírus-fertőzés. Fotó: MTI/Mónus Márton

17-19. eset

Március 13-án ismét hárommal nőtt a koronavírus-fertőzöttek száma a hivatalos tájékoztatás szerint. Mindhárom beteg magyar állampolgár. Az előző nap bejelentett 15. eset egyik kontaktjánál, a vele együtt szintén Izraelben járt 27 éves férfinál is kimutatták a SARS-COV-2 pozitivitást. Szintén külföldön (Hollandiában és Angliában) járt az a 41 éves férfi is, akit most jelentettek be, míg a harmadik 67 éves férfi munkájából adódóan találkozott sok külföldivel. Mindhárom beteget elkülönítették a Szent László kórházban. Bővebben a HáziPatika.com-on.

20-25. eset

Március 14-én szűkszavú közleményben tudatták, hogy 6 új esettel 25-re nőtt Magyarországon a koronavírus-fertőzöttek száma. Immár nem közöltek semmilyen adatot az új betegek neméről, életkoráról csak annyit tudhatunk, hogy mindannyian magyar állampolgárok. Cikkünket erről itt olvashatja.

