Koronavírus: két fertőzött Magyarországon

Szerző: Frey-Kovács Brigitta Létrehozva: 2020. március 4. 18:37 Módosítva: 2020. március 4. 19:08

Orbán Viktor miniszterelnök pár perce Facebookon jelentette be, hogy Magyarországot is elérte a járvány. Két embernek is pozitív lett a koronavírus-tesztje.

