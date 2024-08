Kínozta kutyáját, felfüggesztett börtönt kaphat

Egy idős, Nógrád megyei férfi még 2022-ben fogadott be egy 3 éves, keverék kutyát. Mivel az eb gyakran elkóborolt, a gazda bálamadzagot tekert az állat nyakára, azt hozzárögzítette egy lánchoz, majd kikötötte az udvaron lévő ólhoz. Ezt követően pedig szinte egyáltalán nem gondoskodott a kutyáról.

Szörnyű körülmények között tartotta háziállatát egy idős férfi. Fotó (illusztráció): Getty Images

Csak némi száraz kenyérrel etette a kutyát

A férfi sem védett helyet, sem ivóvizet nem biztosított a kutya számára, és élelmet is csak ritkán adott neki – akkor is csupán némi száraz kenyeret. Egy lakossági bejelentés nyomán 2022. december 29-én elmentek az ebért egy állatmentő alapítvány munkatársai.

Megtalálásakor a kutya már rendkívül rossz állapotban volt. Sovány volt és elhanyagolt, emellett úgy át volt fagyva, hogy rendesen mozogni sem tudott. A lánc mély nyaki sérüléseket okozott az állatnál, a feje pedig a madzag miatt felpuffadt. Az eb nehezen lélegzett és fuldokolva köhögött.

Csonttöréssel és izomsorvadással is küzdött

Az alapítvány magához vette, majd egyből állatorvoshoz szállította a kutyát. A rendelőben az is kiderült, hogy az eb több csontja is törött, valamint izomsorvadásban szenvedett is szenvedett az állat. Csak azonnali orvosi beavatkozással lehetett megmenteni az életét.

Az ügyészség állatkínzás bűntettével vádolta meg a férfit. Az ügyben a Balassagyarmati Járásbíróság dönt majd.