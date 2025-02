Tíz dolog, amivel a kutyád jelzi: szeret téged

A kutya több tízezer éve élnek az ember társaságában, így meglepően sokat tanultak tőlünk az érzelmek kifejezése terén is. Ha beszélni nem is tudnak, de viselkedésükkel állandóan jelezhetnek nekünk, hogy kommunikálják például azt, hogy éhesek, magányosak, vagy éppen hogy elégedettek is mindennel körülöttük. Megvannak az eszközeik arra is, hogy a tudtunkra adják: szeretnek minket és bíznak bennünk. A PetMD cikke ezeket a jeleket gyűjtötte össze, melyek segítségével minden gazdi olvashat a sorok között, és azt érezheti, hogy kis kedvence valóban a szívébe zárta őt.

Úgy szerethet egy kutya, mint egy ember?

Természetesen nem lehet az emberi és állati érzelmek megélését teljes mértékben összehasonlítani, hiszen két jelentős mértékben eltérő fajról beszélünk. Míg az ember a környezetéből származó információk több mint háromnegyedét a látás segítségével gyűjti be, az eb számára a szaglás is rendkívül jelentős tényező, ami a kommunikációját is nagyban befolyásolja. A tanulmányok ugyanakkor igazolták, hogy a kutyák is hasonló módon érezhetnek szeretetet, mint az ember, gazdájuk láttán az emberben is tapasztalható kémiai roham indul meg: élénkül a jutalmazás érzetéért felelős dopamin termelődése, ezzel párhuzamosan pedig az oxitocin szintje is emelkedik, amit szeretethormonnak is hívnak, és az érzelmi kötődés kialakulásáért felel. Ezek a kémiai változások már pusztán attól beindulnak, ha a kutyák meglátják gazdájukat, vagy azoktól néhány kedves szót vagy simogatást kapnak.

A cikkben összegyűjtötték azt a tíz jelet, amely egyértelműen árulkodhat a kutyaszeretetről!

Csóválják a farkukat

az egyik leginkább ismert jele annak, ha az állat boldog, az a csóválás. Az állat többféle módon kommunikál ezen testrészével: a behúzott farok félelmet vagy stresszt jelent, de a kissé egyenes, mérsékelten csóváló farok boldogságot. Hogyha pedig intenzív, "helikopterező" pörgő mozgást végez vele, akkor tényleg nagy a boldogság.

Nem csak a farok csóválásával jelezheti a kutya, hogy boldog. Fotó: Getty Images

Szemkontaktust tart velünk az állat

Több tízezer év együttélést követően a kutya a mimikánkból is igyekszik olvasni, rendszeresen tarthat ezért szemkontaktust. Ennek kiértékelésénél fontos a testének más jeleire is figyelni. Amennyiben az állat nyugodt testhelyzetben, plédául fekve figyel minket, az arra utalhat, hogy fontosak vagyunk neki. Hogyha viszont merev testtartás mellett szegezi ránk a tekintetét, az feszültségre utal.

Üdvözöl, amikor hazatérsz

Egy kutyatartó számára kevés dolog okozhat nagyobb örömet, mint mikor hazaérve a kiskedvenc szinte körbetáncolja őt. Ilyenkor nem a várható vacsora, vagy a séta jár elsődlegesen a fejében, egyszerűen amiatt boldog, mert ismét láthatja a gazdit.

Tipp: ha a kutya nehezen viseli a távollétünket és a szeparációs szorongás miatt még a bútorokat is megrágcsálná, hazaérve ne csatlakozzunk azonnal az ajtó előtti örömünnephez. Ezzel ugyanis azt kommunikáljuk a kutya felé, hogy a hazaérkezés egy rendkívül örömteli esemény, vagyis hogy az eltávozás egy rendkívül szomorú dolog, ami csak tovább mélyítheti az állatban az elkeseredettséget, mikor legközelebb elhagyjuk a házat. Hazaérve várjunk néhány percet, tudomást se véve a kutyáról, majd akkor simogassuk meg, ha kicsit már lenyugodott.

Nyalogat minket

A vonzalom kimutatásának másik közismert módja a nyalogatás, amellyel az állat a kötődését kívánja megerősíteni a gazdájával. Több oka is van annak, hogy az eb nyalogatja az embert, az egyik legszívmelengetőbb, hogy ez a kölyökkori élményük újraélése. A kölykök azért nyalogatnak, hogy fenntartsák a kapcsolatot anyjukkal és alomtársaikkal, és a kutyád is ezt teszi most veled, mert neki te vagy a családja.

Odaviszi neked a játékait

Ez a viselkedés a játékra való felhívás és a szeretet egyértelmű jele. Azt mutatja, hogy rád bízná a legértékesebb javait, és szívesen tölti veled az idejét. A közös játék csak még tovább erősíti kettőtök kapcsolatát, ne sajnáld hát az időt egy rövid labdázásra!

Felhúzza a szemöldökét

Az eb megtanulta, hogy az emberek a szavakon túl az arcukkal is képesek kommunikálni, a maga lehetőségeivel pedig ő is igyekszik ilyen módon üzenni nekünk. A kutya arcizmai nem biztosítanak olyan sokoldalú mimikai eszköztárat, mint az emberé, de a kutatók megfigyelték, hogy az állat a szemöldöke felhúzásával is mosolygó arcot varázsol magára, hogy tekintetével is közölje: szereti a gazdit.

Követnek mindnehova

A gazdájához kötődő eb egy pillanatra sem hagyja magára szívesen az embert, és követi őt mindenhova a házban, vagy azon kívül is. A kutyák ősei falkában éltek, így az ő ösztöneikben is benne van a vágy hogy annak a közelségében tartózkodjon, akiben megbízik.

Az alábbi jelek láttán biztosak lehetünk benne, hogy a szívükbe zárt minket a kis kedvencünk. Fotó: Getty Images

Aludni is a közeledben szeretnek

Az előző okokból az állat jogosan érezheti úgy, hogy közel kell tartózkodnia a gazdájához éjszaka, amikor a leginkább sebezhető. A tanulmányok azt mutatják, hogy azok a kutyák, jó kapcsolatuk van a azdájukkal, jobban is alszanak a közelükben.

Hozzád dugja az arcát

A szeretetnek ez a szívmelengető megnyilvánulása azt is jelzi, hogy a kutyád teljes bizalmát élvezed, hiszen kiszolgáltatott pozícióba is helyezi magát azért, hogy a lehető legközelebb érezzen téged. A fizikai érintkezés mindkettőtöknek jót tesz: tanulmányok igazolták, hogy mind a kutya, mind pedig a gazdája szervezetében csökken a stresszhormonként is ismert kortizol szintje.

Laza testtartást vesz fel a közeledben

Az állat teste minden porcikájával kommunikálhatja érzelmeit. Akárcsak az ember stressz esetén ő is megfeszíti izmait és merev. védekező tartást vesz fel. Hogyha azonban azt látjuk, hogy mozgása könnyed és laza léptei játékosak, biztosak lehetünk benne: nagyon boldog amiatt, hogy a közelünkben tartózkodhat.