Tömeges madármérgezés Pest megyében – emberre is veszélyes a kiszórt méreg

Március 7-én, pénteken érkezett lakossági bejelentés a Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság természetvédelmi őrszolgálatához, miszerint elpusztult madarakat találtak a Felső-Tápiómenti Vadásztársaság működési területén, Sülysáp és Mende települések között. A helyszínre érkező természetvédelmi őr egy feltehetően mérgezés áldozatául esett parlagi sas és egerészölyv tetemét, valamint a gyanú szerint csaléteknek használt baromfimaradványokat talált. A mérgezés gyanúját az MME helyszínre érkező méreg- és tetemkereső kutyás egysége igazolta – olvasható a szervezet keddi közleményében.

Az egység a természetvédelmi őrszolgálattal közösen átvizsgálva a bejelentés környékét megtalálta 1 fokozottan védett parlagi sas, 8 védett egerészölyv és 5 holló tetemét, valamint 6, feltételezhetően a mérgezéshez használt csalétket. A következő napokban tovább folytatódik a terület átvizsgálása, és várható, hogy további tetemek is előkerülnek. Különösen aggasztó, hogy a szakértők még közvetlenül Sülysáp határában is találtak az emberre, házi- és vadállatokra is veszélyes méreggel kezelt csalétkeket.

Rendkívül veszélyes mérget szórtak ki

A kihelyezett méreg rendkívül erős, ezt bizonyítja, hogy a tetemek közvetlenül a csalétkek körül helyezkednek el, illetve az is hogy nagy mennyiségű elhullott rovart is találtak a mérgezett madarak körül. A szakemberek felhívták a lakosság figyelmét, hogy az érintett térségben fokozott figyelemmel sétáltassák házi kedvenceiket és körültekintően kiránduljanak gyerekeikkel. A természetjárókat, kutyasétáltatókat és a külterületeken dolgozókat arra kérik, hogy aki elpusztult állatokat észlel a szabadban, semmiféleképpen ne nyúljon azokhoz. Mérgezés gyanúja esetén, illetve ha bármilyen információval rendelkeznek az esettel kapcsolatban, azonnal értesítsék a hatóságokat.

A 2021-es turai tömeges madármérgezés óta, amelynek felderítésében a Nemzeti Nyomozó Iroda is részt vett, nem tapasztaltak hasonló esetet Magyarországon. Az akkori eset nyomán jelentősen szigorodtak a mérgezéses bűncselekményekkel kapcsolatos szankciók. Azóta az állatkínzás és a természetkárosítás esetében is külön esetnek számít a méreggel elkövetett bűncselekmény, és a tevékenység előkészülete is büntethetővé vált.

