Kutyájának köszönheti, hogy kiderült: rákos

Különös dologra figyelt fel még 2023 júniusában Breanna Bortner. A nő egyik kutyája furcsa módon kezdett viselkedni a közelében, állítása szerint egyre gyakrabban a melle környékén szimatolt és kaparászott. "Furcsa volt, sosem láttam még ilyennek" - nyilatkozott az eset kapcsán a 31 éves nő a Daily Mailnek.

Bortner korábban hallott olyan történeteket, amelyekben kutyák képesek voltak kiszagolni gazdáik betegségét, így ő is megijedt a különös jelek láttán. A mellét áttapogatva egy csomót fedezett fel, amit először egy szunyogcsípésnek gondolt, úgy gondolta viszont, jelentkezik egy szűrővizsgálatra. Kiderült, hogy nagyon is jól tette: az emlőrák egy agresszív formáját fedezták fel nála, amely számos általános kezeléssel szemben ellenálló.

Bortner szerint az eset azért is különös, mivel alig több, mint három hónapja járt egy rutin emlővizsgálaton, amelyről negatív lelettel tért haza. "Három hónap alatt gyakorlatilag a semmiből kitapintható csomóvá fejlődött" - nyilatkozott a lapnak hitetlenkedve a nő. Míg a rák e formájának túlélési aránya közel 100 százalékos a korai stádiumban, 31 százalékra csökken, amikor átterjed a nyirokcsomókra és a környező szervekre. Ezért is volt fontos, hogy a kutyája különös viselkedése miatt Bortner időben felkeresett egy orvost. Azóta egy emlőeltávolításon és több kemoterápián is átesett, ezeknek köszönhetően pedig a daganatot sikerült nála teljesen felszámolni.

A kutatók becslése szerint egy átlagos kutya szaglása 10-100 ezerszer erősebb, mint az emberé, és valóban képesek lehetnek kiszagolni olyan hormonális változásokat is, amelyek egy betegség kialakulását kísérik. Bortner kutyája, Mochi egy uszkár és egy cocker spániel keveréke, mindkét fajtát eredetileg vadászatra tenyésztettek intelligenciájuk és éles szaglásuk miatt.

Nem csak a nőket érintheti

Az emlőrák a nők egyik leggyakoribb daganatos megbetegedése. Gyakorisága évről évre nő, Magyarországon ma már a leggyakoribb női rák, az elmúlt évben (2005) 7500 új beteget fedeztek fel. Minden kilencedik nőnek esélye van arra, hogy élete során emlőrákja alakuljon ki. Kevesen gondolnak rá, de férfiakban is előfordul. Bár náluk jóval ritkább, de gyorsabb lefolyású, rosszabb indulatú.

Borítófotónk illusztráció, forrás: Getty Images