Gyermekkori elhízás: a rákkockázatot is súlyosbítja

Nem csak nyáron, akár télen is gondot okozhat fürdőzéskor, ha a fülkagylóba víz kerül. Ha ilyenkor baktériumok, gombák is megtelepednek a hallójáratban, akkor azok fájdalmas hallójárat-gyulladást okozhatnak. Első körben otthon is elkezdheted kezelni, de fontos, hogy ha a fájdalom több napig fennáll, akkor fordulj fül-orr-gégészhez!