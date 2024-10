Gennyes fekély, rák, rüh, májgyulladás és vérszívó lapostetű – tényleg megéri kihagyni az óvszert az együttlétből?

„Egyszerűen nem tudom megszokni, valahogy nem az igazi…”

„Ha csak rágondolok, már elmegy a kedvem az egésztől! Védekezzen inkább a csaj!”

– számolnak be tapasztalataikról fiatal férfiak olyan netes fórumokon, ahol az óvszerhasználat kellemetlen oldalát beszélik ki.

A fórumozók véleményére ráerősít az amúgy Európa-szerte terjedő negatív tendencia is: a WHO friss felmérése során megkérdezett fiatalok közel harmada nem használt óvszert a legutóbbi közösülésekor. Van azonban egy óriási bökkenő: bár a nem kívánt terhesség is hatalmas probléma lehet, óvszer nélkül ezek a fiatalok a nemi úton terjedő betegségeknek engednek szabad utat. Vannak köztük olyanok, amik bár kellemetlen tüneteket okoznak, de gyógyíthatók, egyik-másikba azonban akár bele is lehet halni.

Egyszer kell megtanulni a helyes használatát. Fotó: Getty Images

Az a ciki, ha nem használod!

Érthető, ha a fiatalabb korosztálynak már a beszerzés is gondot okoz, hiszen kamaszként – de sok esetben akár idősebb korban is – kellemetlen lehet megvásárolni egy doboz óvszert. Arról nem is beszélve, hogy már nem is olcsó mulatság, ha az ember a védekezésnek ezt a módját választja. Ezen kívül a használata is okozhat kellemetlen meglepetéseket: van, akinek eleinte kényelmetlen, furcsa, testidegen. Néhány érv azonban segíthet abban, hogy mindezek ellenére a biztonságos szexet válaszd.

Attól, hogy nincsenek tüneteid, még fertőzhetsz! Ezt vedd figyelembe, mielőtt bárkivel is óvszer nélkül fekszel le! Az óvszer az egyetlen védekezési eszköz. Az óvszerrel nem azt közvetíted, hogy nem bízol meg a másikban, sőt! Inkább azt, hogy fontos neked a partnered és vigyázni akarsz rá.

Nem te vagy az első, aki óvszert veszel a boltban! Hidd el, a pénztárosnak teljesen mindegy, ki miért fizet!

Otthon bontsd ki a dobozt, vedd kezedbe az óvszert és olvasd el a részletes, rajzos használati útmutatót! Még ki is próbálhatod. Ne akkor kelljen ezt megtenned, amikor már éles helyzetben használnod kéne!

Ha kényelmetlen, szoros, próbálj ki egy másik méretet, márkát!

Adj magadnak időt! Legtöbben megszokják az óvszert.



Az AIDS-ről, a gombás fertőzésről vagy a szifiliszről mindenki hallott már, azzal azonban már kevesebben vannak tisztában, hogy halálos kimenetelű rákot és fájdalmas, fekélyes fertőzéseket is képes okozni, ha valaki védekezés nélkül él szexuális életet. Ez egyebek mellett arra is kárhoztathat, hogy a rühatka megtermékenyített nősténye a bőrödben járatokat fúr, és abba rakja le a petéit.

Csúnya, akár végzetes betegségeket szedhetsz össze

A májgyulladást okozó Hepatitis B és C vírusfertőzés nem feltétlenül okoz tüneteket, de még így is fertőzhet! Az érintetteknek életük végéig májkímélő életvitelt kell folytatniuk, például nem ihatnak alkoholt, de ami még nyomósabb érv, hogy a betegség akár májzsugorhoz, sőt májrákhoz is vezethet.

Bár a baktérium okozta Ulcus molle Magyarországon régóta nem fordult elő, Délkelet-Ázsiában, Afrikában és Közép-Amerikában viszonylag gyakori betegség. Általában olyan turistákon jelentkezik, akik ezeken a területeken létesítettek szexuális kapcsolatot, óvszer nélkül. Első tünetként gennyes, gyorsan terjedő fekélyek jelentkeznek a nemi szerveken vagy a végbélnyíláson, majd a mirigyek megduzzadnak és a bőr felé kifekélyesednek, nedvedzenek. Bár a betegség gyógyítható, hosszútávú, kellemetlen szövődményeket okoz.

Ha kihagyod az óvszert egyetlen romantikus estén, akár a rühességet is elkaphatod. Nem lehet épp kellemes, amit ezután élsz át: a rühatka megtermékenyített nősténye ugyanis a bőrben járatokat fúr, és abba rakja le a petéit. Ha múlni nem akaró viszketés kínoz, ami éjjel felerősödik, van rá esély, hogy ezt kaptad el.

A lapostetű kifejezetten szexuális úton terjed, ez az élőlény ugyanis a szőrzeten él, amelyet a hátsó lábaival ragad meg. A serkéit erősen hozzátapasztja a szeméremszőrzethez, vérrel táplálkozik, és csípése helyén szürkéskék foltok maradnak.

Nem kevésbé kellemetlen a bakteriális vaginózis, aminek hátterében a hüvelyben található baktériumok természetes egyensúlyának felborulása áll. Kellemetlen, viszkető, akár fájdalmas tünetei mellett kismedencei gyulladásokat, visszatérő hólyaghurutot, koraszülést, spontán vetélést, valamint szülés vagy nőgyógyászati műtétek utáni fertőzéseket okozhat.

Folyik, ég, viszket és fáj – bizony a hüvelygomba sem tartozik a legkellemesebb állapotok közé. Ráadásul a hüvely természetes baktériumflórájának megborulásával újra és újra visszatérhet, sőt akár tünetmentes nő is átadhatja férfi partnerének, akinek ezt követően a péniszén okoz fájdalmas és kellemetlen panaszokat.

A nemi herpesz fájdalmas, hólyagos, sebes elváltozásokat okoz a nemi szerven és annak környékén, illetve a végbélnyílásnál. A tünetek kiújulhatnak, mivel a vírus a fertőzés után a gerinc körüli idegdúcokba kerül és ott lappang tovább.

A védekezés nélküli szex egyik legalattomosabb következménye lehet, hogy megtalál a humán papillómavírus (HPV), ami súlyosabb esetben méhnyakrákot okoz. A HPV ugyanis rendellenes sejtosztódást, sejtburjánzást idézhet elő a szervezetben, aminek "jóindulatú" változatai is csúnya, fertőző növedékeket idéznek elő a nemi szerveken.

Az egyik leggyakoribb nemi betegség a trichomoniasis, ami különösen veszélyes lehet, hiszen a fertőzöttek közel háromnegyedénél nem jelentkeznek tünetek, így sokan tudtuk nélkül fertőznek. Kezelés nélkül ugyanakkor növelheti a HIV-vel, illetve a méhnyakrákot is okozó HPV-vel való fertőződés kockázatát, a férfiaknál pedig krónikus prosztatagyulladást okozhat. A várandós nők esetében ráadásul növelheti a koraszülés veszélyét is.

Fájdalmas vizelés, alhasi fájdalom, végbélfertőződés – a Chlamydia fertőzést sem akarod elkapni. Főleg, hogy viszonylag gyorsan és gyakran vezet a nemzőképességet jelentősen befolyásoló szövődményekhez, gyulladáshoz. Ráadásul a nők háromnegyede, a férfiaknak pedig a fele tünetmentes, és tudtán kívül is fertőzi szexuális partnerét.

A gonorrhoea, közismertebb nevén kankó vagy tripper az egyik legklasszikusabb, szexuális úton átvihető betegség, ami a nemi szervek és a húgyutak gyulladását okozza. Bár a kezdeti heveny tünetek idővel lecsillapodnak, ám vannak olyan szövődményei, melyek a későbbi gyermekvállalást veszélyeztethetik.

A meglehetősen gyakori HIV-fertőzésnek négy fázisa van: a nem fertőzéses agyhártyagyulladással járó heveny HIV-fertőzés, a tünetmentes vírushordozás, a tartós nyirokcsomó-megnagyobbodás, valamint a szerzett immunhiányos betegség – vagyis az AIDS – időszaka. Nem maga a HIV okoz halált, sokkal inkább a legyengült immunrendszer miatt kialakuló daganatok és súlyos fertőzések. Ám ha idejében – még az AIDS stádiuma előtt – felfedezik a fertőzést, jelentősen javítható a túlélés esélye. Mindenesetre azt alaptézisként állíthatjuk, hogy megelőzni a legegyszerűbb.

Nem kevésbé lehet ijesztő, ha valaki a szifilisz diagnózisával szembesül. Ez a fertőzés ugyanis kezelés nélkül az esetek nagy részében életveszélyes szövődményeket okoz. Igaz, hogy minden szakaszában gyógyítható, de a szövődményein, például a vakságon vagy a különféle bénulásokon nem lehet segíteni.

Mindig a kezeddel bontsd ki, sose használj ehhez ollót, kést, és a fogad sem jó megoldás! Fotó: Getty Images

Így marad megbízható az óvszer