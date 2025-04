Drága lesz a barack, elvitte a fagy a hazai termést

Elvihette a hazai baracktermést az áprilisi fagy - írja a Magyar Hang. A megszokottnál hidegebb idő miatt a gyümölcsök is drágábbak lesznek a boltok polcain.

Idén sem lesz olcsó a barack

Elsősorban a Duna vonalában lévő gyümölcsösökben, Bács-Kiskunban, Tolna megyében és az Alföldön okozott jelentős károkat az elmúlt napok fagyos időjárása – nyilatkozta a lapnak Raskó György agrárközgazdász. Szerinte a kajszibarackosokban a legnagyobbak a károk, úgy fogalmazott: idén sem lesz olcsó barack. Érdekességként jegyezte meg, hogy az előző három évben mindig április második hetében érkezett a fagy. Mint mondta, olyan klimatikus változás következett be, amely miatt kajszibarackot termelni komoly kockázatot jelent Magyarországon. Neki már kajszibarackfái nincsenek, mert azt az előző öt évben mindig letarolta a tavaszi fagy, ezért inkább kivágatta őket.

A kajszibarackosokban hatalmas a kár. Fotó: Getty Images

A barackültetvények mellett a cseresznyésekben is vannak károk, a meggyben kevesebb, mert az jellemzően ellenállóbb. A fagyok a termelők mellett a kiskerteket sem kímélték - tette hozzá.

A szakirodalom szerint kajszi esetén teljes virágzásban -2,2 Celsius fok a kritikus hőmérséklet, -2,9 foknál 10 százalékos kár, míg -5,6 foknál 90 százalékos kár tűnik valószínűnek. Raskó György szerint a tavaszi fagyok elleni védekezés csak egy szintig lehet hatékony. A mínusz 1,5-2 fokos fagyok kivédhetők például füstgyertyával, szalmabála égetésével, permetezéssel. Mínusz 3-4 foknál már ezek alkalmazása esetén is vannak károk. Ha ennél is hidegebb van, lehetetlen elkerülni a kárt, amely pusztító is lehet. A Hungaromet napi jelentései alapján a hétvégi lehűlés után -7 és -8 fokos hőmérsékletek is előfordultak az országban.