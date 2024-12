Ettől a szinttől számít magasnak a vérnyomás – több fokozata is van a hipertóniának

Azzal a legtöbben tisztában vannak, hogy a kezeletlen magas vérnyomás jelentősen megterheli a szívet és az érrendszert, valamint megemeli számos komoly szövődmény kialakulásának kockázatát. Azt viszont már kevesebben tudják, hogy pontosan mikortól számítanak magasnak a vérnyomásértékek, illetve milyen súlyossági szintek vannak a hipertónián belül. Az alábbiakban ezeket részletezzük a KardioKözpont cikke nyomán.

Nem mindenki van tisztában azzal, hogy a magas vérnyomáson belül is vannak fokozatok. Fotó: Getty Images

Mikortól számítanak magasnak a vérnyomásértékek?

A 2017-ben frissített amerikai protokoll szerint már a 130/80-as vérnyomásértékek is magasnak számítanak, a világ jelentős részén azonban – egyebek mellett Magyarországon is – továbbra is a 140/90-es értéket tartják a magas vérnyomás alsó határának. A hazai irányelvek a 130-139/85-86 Hgmm-es értéket úgynevezett „magas normális vérnyomásként” definiálják, amely azt jelenti, hogy a kardiológusoknak már az ezeket a számokat produkáló páciensekre is nagyobb figyelmet kellene szentelniük, ugyanis a kezdődő hipertónia időben elkezdett kezelésével jelentősen csökkenthető a későbbi szövődmények kockázata.

Fontos kiemelni továbbá, hogy nem mindenki van tisztában azzal, hogy a magas vérnyomáson belül is vannak fokozatok. Erre dr. Petróczy Natália magasvérnyomás-specialista, a KardioKözpont szakértője hívta fel a figyelmet.

Ilyen fokozatait különböztetjük meg vérnyomásértékeknek

Az alábbiakban bemutatjuk, hogy a szakértők milyen kategóriákba sorolják a vérnyomásértékeket, az optimálistól a súlyos hipertóniáig. (Az első értékek a szisztolés, a másodikként látható számok pedig a diasztolés vérnyomásértéket jelzik.)

optimális vérnyomás: 120 higanymilliméternél (Hgmm) és 80 Hgmm-nél alacsonyabb

optimális vérnyomás: 120 higanymilliméternél (Hgmm) és 80 Hgmm-nél alacsonyabb normális vérnyomás: 130-nál és/vagy 85-nél alacsonyabb;

normális vérnyomás: 130-nál és/vagy 85-nél alacsonyabb; magas normális vérnyomás: 130-139 és/vagy 85-89 Hgmm;

magas normális vérnyomás: 130-139 és/vagy 85-89 Hgmm; I. fokozatú enyhe hipertónia: 140-159 és/vagy 90-99 Hgmm;

I. fokozatú enyhe hipertónia: 140-159 és/vagy 90-99 Hgmm; Alcsoport-határérték hipertónia: 140-149 és/vagy 90-94 Hgmm;

Alcsoport-határérték hipertónia: 140-149 és/vagy 90-94 Hgmm; II. fokozatú középsúlyos hipertónia: 160-179 és/vagy 100-109 Hgmm;

II. fokozatú középsúlyos hipertónia: 160-179 és/vagy 100-109 Hgmm; III. fokozatú súlyos hipertónia: 180 vagy több, és/vagy 110 vagy több;

III. fokozatú súlyos hipertónia: 180 vagy több, és/vagy 110 vagy több; Izolált szisztolés hipertónia: 140 vagy afeletti, valamint 90-nél magasabb értékek.