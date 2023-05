Egy apró hiba, amely súlyos mérgezéshez vezethet

„Szellőzőnyílások eltakarása életveszélyes” – olvasható egy társasházi fürdőszobában található táblán, amellyel egy szellőzőnyílást takartak el. A katasztrófavédelem munkatársait azért hívták ki a lakók, mert szén-monoxid jelenlétére gyanakodtak, a mérések pedig igazolták is a gyanút. A megdöbbentő, ám egyben nagyon is tanulságos esetről a napokban számoltak be közösségi oldalukon a tűzoltók. „Eltakarva életveszélyes. Akkor miért takarnád el? Azóta is ezt kérdezgetjük. Nem értjük” – fogalmaztak a bejegyzésben.

A szén-monoxid nem játék!

A szén-monoxid (CO) egy színtelen és szagtalan gáz. A legnagyobb probléma az vele, hogy erősebben kötődik a hemoglobinhoz, mint az oxigén, így megakadályozza, hogy a vörösvértestek felvegyék és eljuttassák az oxigént a sejtjeidhez és szerveidhez. Jelenlétét viszonylag nehéz észrevenni, kezdetben ugyanis csak néhány nem túl egyértelmű tünet utal rá. A mérgezés kockázatát azonban pár egyszerű szabály betartásával jelentősen mérsékelni lehetne.

Ezt tedd, hogy megelőzd a bajt

A tűzoltók posztja alapján az alábbiakat érdemes megfogadnod, ha nem szeretnéd életveszélybe sodorni magadat és családodat.

Ne takard el a szellőzőnyílásokat!

Folyamatosan biztosítsd a friss levegőt a gázkészülékkel felszerelt helyiségekben! „Nem elég csak szellőztetni, egy résszellőzőt kell beszereltetni az ablakba, ajtókba” – írták.

Minden évben nézesd át a készüléket egy szakemberrel! Az elszennyeződött átfolyós vízmelegítőkből ugyanis akár közvetlenül is a lakótérbe juthat a szén-monoxid.

A fejfájás, a gyengeség, a zavartság és a hányinger a szén-monoxid-mérgezés leggyakoribb kezdeti tünetei közé tartozik. A későbbiekben további panaszok is felléphetnek, úgymint alsó végtagi izomgyengeség, vizelési és székelési inkontinencia, gondolkodási problémák, légzési nehézségek, görcsök, szívritmuszavar, kóma. Ugyanakkor a fejfájás, a gyengeség, a hasi fájdalom, a hányinger, a látási zavarok, az intellektuális hanyatlás, illetve a krónikus obstruktív tüdőbetegségre (COPD) utaló tünetek kis mértékű, de folyamatos szén-monoxid-mérgezést jelezhetnek.

A legfrissebb tartalmainkért kövess minket a Google Hírekben, Facebookon, Instagramon, Viberen vagy YouTube-on!