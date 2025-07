Mérgező a cukkini, ha így eszed – több órás hányás, véres hasmenés és hasfájás várhat rád

Az ország északkeleti felén, kétharmadán szakadozik, csökken a felhőzet, így arrafelé a fátyol- és gomolyfelhők mellett több órára kisüt a nap. A délnyugati, déli országrészben ugyanakkor a nap nagy részében felhős, borult marad az ég, arrafelé további eső, zápor valószínű, míg északkeleten záporok, zivatarok alakulhatnak ki. Másutt napközben kicsi a csapadék esélye. Szerda este a gomolyfelhők feloszlanak, északnyugat felől ugyanakkor ismét felhősödés kezdődik, ekkor az Alpok irányából a záporok mellett akár hevesebb zivatarok is besodródhatnak az országba. Az északnyugati szél többfelé lesz élénk, néhol erős, zivatarok környezetében pedig viharos lökések is előfordulhatnak. A maximum-hőmérséklet többnyire 24, 29 fok között alakul, az Alföldön azonban 30 fok is lehet, míg a tartósabban felhős, csapadékos délnyugati, déli tájakon ennél néhány fokkal hűvösebb maradhat az idő. Ma fronthatással nem kell számolni, a következő front holnap érkezik a térségünkbe.