Van egy kis gond a csemegeuborkákkal

Növényvédő szerek maradékai, aromák és túl sok só van az uborkákban – közölte közösségi oldalán a Rizikometer. Az élelmiszeripari trendekkel és kockázatfigyeléssel foglalkozó csapat a német Ökotest cikkére hivatkozva azt írta, hogy a vizsgálatok eredményei szerint néhány üveges uborka veszélyes anyagokat is tartalmaz.

Növényvédőszer-maradékok savanyítva

A tesztelt termékek többségében különféle növényvédőszer-maradékokat mutattak ki. Ezek kis mennyiségben és egyenként ugyan veszélytelenek lehetnek, az egyes szerek kölcsönhatásainak egészségi kockázatairól azonban még keveset tudunk – emelték ki a szakértők.

Néhány üveges uborka ráadásul az alábbi veszélyes anyagokat is tartalmazta:

dimetomorf : gombaölő szer, károsíthatja az emberi termékenységet,

: gombaölő szer, károsíthatja az emberi termékenységet, glifozát: elpusztítja a madarak és a rovarok élőhelyeit.

Két termékben aromákat is kimutattak. A kutatók szerint ezek használata teljesen felesleges, a csemegeuborkákban ugyanis számos ízletes természetes összetevő van, például az ecet, a hagyma, a mustármag és a kapor. Problémásnak találták továbbá, hogy néhány terméknél jelentősen nagyobb volt a tényleges sótartalom, mint amit a címkén feltüntettek.

A termékek mintegy fele „nagyon jó” minősítéssel zárta a terméktesztet. Köztük van például az itthon is kapható Aldi Nur Nur Natur Bio csemegeuborka, és a Lidl Freshona csemegeuborka is. Több termék azonban a többszörös növényvédőszer-szennyezés miatt rosszabb értékelést kapott, mint például az Aldi King's Crown csemegeuborka is.

Az uborka ezért egészséges

A Rizikometer bejegyzésében arra is kitértek, hogy az uborka sok vizet, cserében pedig rendkívül kevés kalóriát tartalmaz. Bővelkedik továbbá vasban, káliumban, jódban, cinkben, folsavban, valamint C- és a K-vitaminban is.

A csemegeuborkák ugyan a feldolgozás során veszítenek bizonyos tápanyagaikból, a béta-karotin, a K-vitamin, a vas, a kálium és a kalcium szintje azonban változatlan marad” – tették hozzá.