A sütőtök szezonja szeptembertől januárig tart, ezekben a hónapokban pedig mindenképpen javasolt fogyasztani belőle. Különleges íze mellett az egészségünkre gyakorolt, pozitív hatása is fontos érv amellett, hogy rendszeresen az asztalunkra kerüljön. Többek között a sütőtök a májra és a vérnyomásra is pozitív hatást gyakorol.

Mutatjuk, miért egészséges a sütőtök! Fotó: Getty Images

A sütőtök hatása a májra

A sütőtök a kabakosok vagy tökfélék családjába tartozik. Egészségmegőrző hatásait többek között gazdag vitamin- és ásványianyag-tartalmának köszönheti: nagy arányban tartalmaz B-vitaminokat, de megtalálható benne C-vitamin, folsav, kalcium, cink, mangán, réz és vas is. Az EHN Canada cikke szerint ez a világszerte szívesen fogyasztott élelmiszer a májunk egészségéhez is hozzájárul, többek között az alábbi módokon:

Vitamintartalma támogatja a máj működését

A sütőtök gazdag A-, E- és C-vitaminban, valamint káliumban és magnéziumban, amelyek támogatják a máj működését. Az A-vitamin különösen fontos a májsejtek regenerálódásához és a májsejtek általános egészségének fenntartásához.

Magas antioxidáns-tartalma védi a májat

A sütőtök gazdag antioxidánsokban, például béta-karotinban és C-vitaminban, amelyek segítenek a szabadgyökök elleni védekezésben. Ez különösen fontos a máj számára, mivel a máj méregtelenítő feladata során sok szabadgyök keletkezik, ami oxidatív stresszt okozhat.

Csökkenti a gyulladások mértékét

A sütőtökben található antioxidánsok és vitaminok segítenek csökkenteni a gyulladást, ami fontos a máj számára, különösen akkor, ha valamilyen betegség vagy túlműködés miatt gyulladás alakul ki benne.

Segítik az ideális vérnyomást

Az ideális vérnyomáshoz több módon is hozzájárulhat a sütőtök fogyasztása. Magas rosttartalmának köszönhetően igen laktató étel, közben viszont csupán kevés kalóriát tartalmaz. Több kutatás is igazolja, hogy a rostban gazdag étrend segíti a fogyást, egyben az egészséges testsúly fenntartását is, ami a vérnyomás szabályozásához elengedhetetlen. A sütőtökben található, olajos magvak pedig nagyon gazdagok fitoszterolokban, amelyek segítenek csökkenteni a szervezetben a "rossz" koleszterin szintjét.