Orvoskereső élősködők elleni védelem allergia kezelése házilag allergia Magas vérnyomás Lyme kór Pókcsípés Kullancscsípés kezelése Napszúrás tünetei Napallergia BNO-kód
+18° +34°
Melegfront

Üzentek a rendőrök az autósoknak – fontos dologra figyelmeztetnek az iskolakezdés kapcsán

Perl Kitti
Szerző Perl Kitti

Országszerte több százezer gyermek kezdi meg az új tanévet szeptember 1-jén. Ennek kapcsán a rendőrség fokozott figyelmét és türelmet kér mindenkitől az utakon.

„Néhány nap és kezdődik az iskola. Fokozott figyelem szükséges az utakon” – figyelmeztetett az Országos Rendőr-főkapitányság kommunikációs szolgálata a police.hu-n. Mint írták, az iskolák környékén sűrűbb forgalomra, több gyalogosra és kiszámíthatatlan helyzetekre is fel kell készüni.

Így lesz biztonságos az iskolakezdés

A rendőrség egész hónapban fokozott jelenléttel segíti a biztonságot „Az iskola rendőre” program keretében. Rendőrök és polgárőrök vigyáznak a forgalmas átkelőhelyeknél, figyelmeztetnek a szabályok betartására – ám ettől függetlenül is mindenkinek tudatosítania kell magában, hogy „a gyermekek biztonsága közös felelősségünk”. Mutatjuk a rendőrök tanácsait. A részleteket tartalmazó galériánk megnyitásához kattints az alábbi képre!

5 fotó

További hasznos tanácsok iskolakezdéshez

A tanév kezdetekor különös figyelmet kell fordítanunk a gyerekek evésére, hiszen a nyári pihenést követően nagyobb fizikai és szellemi igénybevétel vár rájuk. Ha tehát szakértői tanácsokat keresel ahhoz, hogy mit csomagolj iskolásaidnak tízóraira és uzsonnára, itt sok hasznos tippet találsz!

Ez is érdekelhet

Ha pedig te is éppen varázsszer után kutatva bújod az internetet, illetve azt próbálod kideríteni, mivel erősíthetnéd a kicsik immunrendszerét annak érdekében, hogy minél tovább egészséges maradjon a suliba visszatérve, akkor ezeket a szakértői javaslatokat olvasd el!

Kvíz: ismered a szexuális úton terjedő betegségeket? – Fontos téma, teszteld a tudásod!

Hotel Caramell Premium Resort****superior nyereményjáték

A legfrissebb tartalmainkért kövess minket a Google Hírekben, Facebookon, Instagramon, Viberen vagy YouTube-on!

tanácsok iskolakezdés biztonságos közlekedés tanévkezdés rendőrök

Olvasd el aktuális cikkeinket!

Még több cikk
Orvosmeteorológia
Fronthatás: Melegfront
Maximum: +34 °C
Minimum: +18 °C

A nap első felében a szaharai eredetű por szűrheti, míg nyugaton a változó vastagságú felhőzet időnként zavarhatja a napsütést, melyből néhol csapadék sem kizárt. Délutántól nyugat felől egyre jobban megnövekszik a felhőzet, nő a csapadék kialakulási esélye is - estig főként a Nyugat-Dunántúlon lehet helyenként záporra, zivatarra számítani. A délies szél többfelé megélénkül, olykor megerősödhet, a zivatarok környezetében akár viharos lökések is előfordulhatnak. A legmagasabb nappali hőmérséklet többnyire 32 és 37 fok között alakul. Késő estére 18 és 28 fok közé csökken a hőmérséklet. A szombati hidegfront előtt ma nagyon meleg levegő áramlik a Kárpát-medencébe.

Részletes adatok és előrejelzés
Partnerünk a

Hogy érzed magad?

Kirobbanó formában vagy? Válaszd ki a lelki- és testi állapotodhoz illő emojit és nézd meg térképünkön, hogy mások hogy érzik magukat!

Hogy érzed most magad fizikailag?

Teljesen hulla vagyok Teljesen hulla vagyok
Voltam már jobban is Voltam már jobban is
Átlagos formában vagyok Átlagos formában vagyok
Jól vagyok Jól vagyok
Kirobbanó formában vagyok Kirobbanó formában vagyok

Hogy érzed magad?

Kirobbanó formában vagy? Válaszd ki a lelki- és testi állapotodhoz illő emojit és nézd meg térképünkön, hogy mások hogy érzik magukat!

Milyen most a lelkiállapotod?

Letargikus vagyok Letargikus vagyok
Magam alatt vagyok Magam alatt vagyok
Kiegyensulyozott vagyok Kiegyensulyozott vagyok
Jókedvű vagyok Jókedvű vagyok
Majd kiugrok a bőrőmből Majd kiugrok a bőrőmből

Hogy érzed magad?

Legjobban:
Legrosszabbul:
Kezdjük újra