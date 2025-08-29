Üzentek a rendőrök az autósoknak – fontos dologra figyelmeztetnek az iskolakezdés kapcsán

„Néhány nap és kezdődik az iskola. Fokozott figyelem szükséges az utakon” – figyelmeztetett az Országos Rendőr-főkapitányság kommunikációs szolgálata a police.hu-n. Mint írták, az iskolák környékén sűrűbb forgalomra, több gyalogosra és kiszámíthatatlan helyzetekre is fel kell készüni.

Így lesz biztonságos az iskolakezdés

A rendőrség egész hónapban fokozott jelenléttel segíti a biztonságot „Az iskola rendőre” program keretében. Rendőrök és polgárőrök vigyáznak a forgalmas átkelőhelyeknél, figyelmeztetnek a szabályok betartására – ám ettől függetlenül is mindenkinek tudatosítania kell magában, hogy „a gyermekek biztonsága közös felelősségünk”. Mutatjuk a rendőrök tanácsait. A részleteket tartalmazó galériánk megnyitásához kattints az alábbi képre!

