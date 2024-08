Iskolakezdés: így előzd meg, hogy gyermeked rögtön lebetegedjen

Néhány hét múlva újra iskolapadba ülnek a gyerekek, a szülők pedig jellemzően már augusztusban megkezdik a vitaminok és különböző immunerősítők adagolását, hogy felkészítsék csemetéik szervezetét a közösségi fertőzések kivédésére. Sokan egy bogyótól, lekvártól várják a megoldást, pedig a betegségek megelőzése több dologtól is függ – emelte ki dr. Bence Zsófia házi gyermekorvos, a K&H jövő gyógyítója díj tavalyi közönségdíjasa.

A szervezet ellenálló képességét több tényező is befolyásolja. Forrás: K&H Gyógyvarázs

Nincs csodabogyó, több dolog együttes ereje számít

Ahogy az a fenti infografikán is látható, a szervezet ellenálló képessége valamennyire a genetikai adottságokon is múlik, azonban számos egyéb tényező is befolyásolhatja – úgymint az alvás mennyisége és minősége, a szerzett immunitás, valamint a táplálkozási és sportolási szokások. Sokat számít továbbá a pszichés állapot, a mindennapi stressz-szint, illetve a friss levegőn töltött idő mennyisége is.

Fontos megértenünk, hogy nem egyetlen csodaszeren vagy dolgon múlik az, hogy gyermekünk szervezete mennyire ellenálló. Függ a megfelelő táplálkozástól, a vitaminok, nyomelemek mennyiségétől, de emellett az alvás, a mozgás, a friss levegőn tartózkodás és a kicsik pszichés állapota is sokat nyom a latban. Érdemes tehát a vitaminokon kívül ezekre is odafigyelni – és nemcsak most, hanem az egész tanév alatt. Amit pedig nem tudunk befolyásolni, az a gyermek genetikája, illetve az, hogy bizonyos védekező mechanizmusok csak úgy tudnak kialakulni, ha egy betegség kapcsán szervezetük megtanulja, miképp védheti ki legközelebb a támadást” – fejtette ki a szakértő.

A megfelelő tüsszentési és köhögési etikett, illetve a higiéniai alapszabályok betartása természetesen minden közösségben nagyon fontos, így az iskolákban is. Tanítsuk meg gyermekeinket a helyes kézmosás és a zsebkendőhasználat lépéseire, valamint ösztönözzük arra, hogy mindig tartsa tisztán az asztalát, és csak tiszta kézzel álljon neki enni.

A pszichés felkészülés is elengedhetetlen! Fotó: Getty Images

Fontos feltöltődni a nyár utolsó heteiben

A természetes vitaminforrásokkal könnyen feltuningoljuk a szervezetet. A nyár végén szerencsére rengeteg gyümölcs és zöldség érik, amelyek tartalmaznak elegendő vitamint és nyomelemet, így étrend-kiegészítők helyett inkább ezekkel próbáljuk feltölteni a szervezet raktárait. „Ha vicces arcot rajzolunk az egészséges ételekből, gyermekünk is szívesebben fogyasztja majd” – olvasható a közleményben.

Legalább ennyire lényeges az is, hogy sok időt töltsünk a friss levegőn. Reggel és késő délután már nincs akkora hőség, így közös biciklizéssel, játszóterezéssel, sétálással a mozgást is kipipálhatjuk, a közös élmény pedig nemcsak a testünknek, de a lelkünknek is jót tesz. Ezt a jó szokást viszont tartsuk meg akkor is, ha hűvösebbre fordul az idő – természetesen megfelelően felöltöztetve csemeténket.

A megfelelő alvás jelentősen kihat a gyerek fizikai és agyi teljesítőképességére, a minimum 8 óra nyugodt pihenés jelentőségét ezért ne becsüljük le. A nyári időszakban is figyeljünk oda, hogy ha a késői fekvés miatt nincs meg a kellő alvásidő, inkább pihenjen a gyerek napközben is, augusztus utolsó heteiben pedig fektessük és keltsük őket egyre korábban, hogy ne érje őket sokként a szeptemberi korai kelés. Egy nyugtató rituálé a besötétített szobában este és egy finom reggeli sokat segíthet ebben az átállásban. Az esti kütyüzést próbáljuk azonban minimálisra csökkenteni, ez ugyanis késlelteti az elalvást és az alvás minőségét is rontja.

A pszichés felkészülés is elengedhetetlen!

Próbáljunk meg nem túlzottan rástresszelni az iskolakezdésre! Elevenítsük fel a pozitív emlékeket, találkozzunk gyermekünk rég nem látott osztálytársaival, és vásároljuk meg együtt az új tanszereket, hogy iskolásunk olyan füzeteket vehessen majd elő évközben, amelyek neki is tetszenek.

A szorongásra hajlamos gyermekekkel próbáljuk meg már most átbeszélni a benne felmerülő aggodalmakat és szorongásokat, feloldva a feszültségüket. Érdemes még az iskolai éles helyzetek előtt gyakorolni a stresszoldási technikákat – légzés, nyugtató dal megtalálása, amelyet majd dúdolhat magában, vagy akár egy varázskavics festése, amelyet elővehet, amikor kellemetlenül érzi magát.

Plusz tipp: Ellenőrizzük, hogy beadattuk-e az emlékeztető oltásokat, hiszen ezeket még a közösségbe kerülés előtt ajánlott megkapni. Ha csecsemő van a családban, olyan oltásokat is érdemes beadatni a nagyobb gyereknek, ami számukra még nem volt kötelező, például a bárányhimlő elleni. Az utóbbi időben már járványszerűen terjedő szamárköhögés ellen pedig felnőtt családtagjaink is fontos, hogy kérjék az emlékeztető vakcinát, nehogy megfertőzzék a még védtelen babákat” – állt a közleményben.