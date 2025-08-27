Orvoskereső élősködők elleni védelem allergia kezelése házilag allergia Magas vérnyomás Lyme kór Pókcsípés Kullancscsípés kezelése Napszúrás tünetei Napallergia BNO-kód
Uzsonnacsomagolás – szakértői tanácsok az iskolakezdéshez

Nemes-Mozer Mária
Szerző Nemes-Mozer Mária

A tanév kezdetekor különös figyelmet kell fordítanunk a gyerekek evésére, hiszen a nyári pihenést követően nagyobb fizikai és szellemi igénybevétel vár rájuk.

Már gyermekkorban eldől, mennyire lesz valaki egészségtudatos felnőtt. Amit ugyanis a kicsik otthon látnak, vagy amit az iskolában kapnak, az nagyban meghatározza, hogy később milyen ételeket választanak és milyen életmódot alakítanak ki – hangsúlyozza közleményében a Magyar Dietetikusok Országos Szövetsége.

Kislány vidáman uzsonnázik az iskolában.
Ne a gumicukortól legyen színes az uzsonna! Fotó: Getty Images

Étkezési tippek az iskolakezdéshez

  • Soha ne engedd reggeli nélkül iskolába a gyereket!
  • Csomagolj változatos és egészséges tízórait, például felaprított szezonális gyümölcsöt, zöldséget, joghurtot, teljes kiőrlésű szendvicset akár pita vagy wrap formájában. Nasiként pedig jöhet egy házi készítésű granolaszelet, vagy egy-egy marék, nem sózott diákcsemege.
  • Beszéld meg a gyerekkel, mit válasszon a büfében: vizet, gyümölcslevet, szendvicset az édesség helyett.
  • Ne édességgel, inkább gyümölccsel vagy egészséges házi finomságokkal jutalmazd már a legkisebbeket is!
  • Figyeld az iskolai étlapot, és ami onnan hiányzik (zöldség, gyümölcs, tejtermék), azt pótoljátok otthon! Az ebéd ismeretében döntsétek el, mi legyen vacsora!
  • Fontos, hogy mindig legyen elérhető számára megfelelő mennyiségű folyadék! Kalkuláljátok bele a tornaórák, edzések miatt megnövekedett folyadékigényt is!
  • Alkalmanként vond be a gyereket is a főzésbe! A gyermekek nagyobb eséllyel eszik meg azokat az ételeket, amelyeknek elkészítésében részt vesznek.
  • Mi vagyunk a példa, a gyerekek minket utánoznak. Ha azt látják, hogy a család szívesen fogyaszt zöldséget, gyümölcsöt, vizet iszik cukros üdítők helyett, és mozog, akkor bennük is ez az igény alakul ki.
  • Sokat segíthet az okostányér, amiből a helyes arányokon kívül az adagokra és a kalóriákra vonatkozóan is közérthető útmutatást kaphatsz.

iskolakezdés okostányér egészséges uzsonna egészséges tízórai

