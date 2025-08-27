Uzsonnacsomagolás – szakértői tanácsok az iskolakezdéshez

Már gyermekkorban eldől, mennyire lesz valaki egészségtudatos felnőtt. Amit ugyanis a kicsik otthon látnak, vagy amit az iskolában kapnak, az nagyban meghatározza, hogy később milyen ételeket választanak és milyen életmódot alakítanak ki – hangsúlyozza közleményében a Magyar Dietetikusok Országos Szövetsége.
Étkezési tippek az iskolakezdéshez
- Soha ne engedd reggeli nélkül iskolába a gyereket!
- Csomagolj változatos és egészséges tízórait, például felaprított szezonális gyümölcsöt, zöldséget, joghurtot, teljes kiőrlésű szendvicset akár pita vagy wrap formájában. Nasiként pedig jöhet egy házi készítésű granolaszelet, vagy egy-egy marék, nem sózott diákcsemege.
- Beszéld meg a gyerekkel, mit válasszon a büfében: vizet, gyümölcslevet, szendvicset az édesség helyett.
- Ne édességgel, inkább gyümölccsel vagy egészséges házi finomságokkal jutalmazd már a legkisebbeket is!
- Figyeld az iskolai étlapot, és ami onnan hiányzik (zöldség, gyümölcs, tejtermék), azt pótoljátok otthon! Az ebéd ismeretében döntsétek el, mi legyen vacsora!
- Fontos, hogy mindig legyen elérhető számára megfelelő mennyiségű folyadék! Kalkuláljátok bele a tornaórák, edzések miatt megnövekedett folyadékigényt is!
- Alkalmanként vond be a gyereket is a főzésbe! A gyermekek nagyobb eséllyel eszik meg azokat az ételeket, amelyeknek elkészítésében részt vesznek.
- Mi vagyunk a példa, a gyerekek minket utánoznak. Ha azt látják, hogy a család szívesen fogyaszt zöldséget, gyümölcsöt, vizet iszik cukros üdítők helyett, és mozog, akkor bennük is ez az igény alakul ki.
- Sokat segíthet az okostányér, amiből a helyes arányokon kívül az adagokra és a kalóriákra vonatkozóan is közérthető útmutatást kaphatsz.