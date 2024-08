„A csalók tárháza kifogyhatatlan” – így ne válj áldozattá

„A csalók tárháza ugyan kifogyhatatlan, de a sértettek is figyelmetlenek, hiszékenyek” – hívták fel a figyelmet a rendőrök a police.hu-n. Újabb felhívásuk közzétételének apropója, hogy az utóbbi napokban is többen is az online bűnözők áldozatául estek.

Ismét több embert megkárosítottak Pest megyében az online csalók. Fotó (illusztráció): Getty Images

Több millió forintot buktak az áldozatok

Egy 65 éves férfi több mint 2,5 millió forintját vesztette el, amikor egy csaló – magát banki ügyintézőnek kiadva – megszerezte a sértett bankszámlájának adatait, és pillanatok alatt le is emelte róla a pénzt. De további két, szintén Pest megyei személy is hasonlóan járt. A csaló gyanús utalásra hivatkozva rávette áldozatait, hogy töltsék le az AnyDesk alkalmazást. Az egyik sértett így több mint 20 millió forintot, míg a másik csaknem egymillió vesztett el.

Ezen a módszeren kívül még mindig gyakori az is, hogy az online piactereken jelentkeznek vevőként a csalók, majd a szállításhoz egy olyan linket küldenek, amely a cég valós weboldalára megtévesztésig hasonlító, ám valójában adathalász oldalra navigál.

A gyanútlan sértettek megadják a bankszámla adataikat is ezen a felületen, így a csalók korlátlanul férnek hozzá a számlájukhoz, milliós károkat okozva ezzel” – írták.

Így ne válj áldozattá

A rendőrök szerint a legjobb megelőzési módszer, ha a fentiekhez hasonló kérésekre nemet mondasz.

Ne tölts le és ne telepíts idegenek kérésére semmilyen programot a mobileszközödre!

Ne dőlj be a csalók megtévesztő mondatainak! Ha gyanús utalásra hivatkoznak, hívd fel a számlavezető bankodat, és ellenőrizd, valós-e a probléma!

Ne add meg a banki adataidat az online piactéren sem! Ha te vagy az eladó, akkor a vevőnek csak a számlaszámodra van szüksége, ahová utalni tud neked.

A rendőrség ezeken túl azt kéri, hogy a fenti aranyszabályokra barátaid, ismerőseid, családtagjaid figyelmét is hívd fel. Egy kis összefogással és extra odafigyeléssel talán elérhető, hogy minél kevesebben váljanak hasonló bűncselekmények áldozatává.