Gyógyíthatatlan rákbetegnek hazudta magát a nő, milliókat csalt ki a párjától

Gyógyíthatatlan rákbetegséget színlelt egy brit nő, hogy ezzel pénzt csaljon ki az élettársától - számolt be az esetről a Sun. Laura McPherson orvosi papírokat hamisított, sőt még kórházakban is készített fotókat azért, hogy élettársával és családjával elhitesse: halálos beteg és költséges kezelésekre van szüksége. Körülbelül 25 ezer fontot, vagyis 12 millió forintnál is több pénzt csalt így ki a párjától, aki jóhiszeműen újabb és újabb összegekkel szállt volna be a nő nem létező kezeléseibe.

12 éves lányának is azt hazudta, haldoklik

McPherson nemcsak a párjának hazudott, hanem a barátainak és még a saját családjának is, beleértve az akkor még csak 12 éves, kétségbeesett lányát. Mindenkivel elhitette a környezetében, hogy áttétes mell-, bél-, vastagbél-, petefészek- és méhnyakrákja van, ami miatt magánegészségügyi ellátásra szorul. A nőt a környezetében élők elárasztották ajándékokkal és pénzzel is igyekeztek besegíteni az állítólagos kezelési költségeibe. A legtöbb pénzt élettársától csalta ki, aki 2018-ban egy 30 ezer fontot (több mint 14 millió forintot) érő Rolex karórát is vásárolt neki, miután a nő azt állította, sikeresen leküzdötte a testében lévő daganatok egyikét. Csaknem ugyanekkora összeket több éven keresztül elkért tőle arra hivatkozva, hogy költséges terápiákra kell járnia.

A nő kórházakban is fotózta magát, hogy hitelesebbé tegye a történeteit. Fotónk illusztráció, forrás: Getty Images

A férfival egyébként még 2011-ben ismerkedett meg, kapcsolatuk pedig az első években harmonikus és konfliktusoktól mentes volt. Először 2017-ben állt elő McPherson azzal a történettel, hogy rákot diagnosztizáltak nála. Az akkor 35 éves nő több alkalommal is azt hazudta, életmentő külföldi kezelésekre kell elutaznia, a férfi például egy állítólagos méheltávolítás orvosi költségét is kifizette neki. A valóságban azonban a nő szállodák wellnessrészlegén múlatta az időt és költötte a kezelésre kicsalt pénzt. Párja átvette a cégéhez, dolgoznia azonban nem kellett, mert azt hitték, egészségi állapota miatt nem is tudna. A fizetését ugyanakkor minden hónapban megkapta.

Hogy ne bukjon le, családjától és párjától mindig azt kérte, ne kísérjék el a kezelésekre, hogy a megterhelő procedúra látványától megkímélhesse őket. Akkor bukott le, amikor daganat miatti emlőeltávolításra, majd az azt követő mellhelyreállító műtétre 7 ezer fontot kért párjától. A férfi ezt is kifizette volna, mikor azonban felhívta a magánklinikát, hogy párja kezeléséről érdeklődjön, kiderült, hogy a nő egyszerű mellnagyobbító műtétet kért, rákkezelésről szó sincs.

Miután az átverésre fény derült, a férfi különköltözött tőle és pert indított ellene, McPherson azonban egészen addig rákbetegnek vallotta magát, míg a bíróságon végül el nem ismerte, csak kitalálta az egészet. Két év kötelező közösségi szolgálatot írtak elő neki, amely két és fél év börtönre változik, amennyiben nem tartja be az előírt feltételeket.