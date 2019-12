Miért a balkezesekből van kevesebb?

A genetika nagyban felelős a jobb- és balkezesség kialakulásáért,, az egyik a D, mint dextral, azaz a jobbkezes, a másik pedig a C, mint chance, azaz a véletlen gén. Bár a D gén gyakoribb, viszont minden embernek két ilyen génje van, amelyek DD, DC, és CC variációkat alkothatnak. Akkor miért van mégis több jobbkezes? A DD-sek és a DC-sek jobbkezesek, a CC-sek pedig kétkezesek - ez összességében azt eredményezi, hogy több a jobbkezes.

Egyes kutatások szerint a nyelv és a beszéd dominanciája miatt, amely során az agy bal oldalát használjuk. A jobbkezesek 95 százaléka, míg a balkezesek csak 65 százaléka használja a balagyféltekéjét, míg a maradék 5, illetve 35 százalék a jobbot, vagy mindkét oldalt egyaránt beizzítja a nyelv és a beszéd során.

Amikor "kezességről" beszélünk, akkor általában kezünk finommotoros koordinációjára gondolunk. Ugyanis kiderült, hogy. Például, van, aki jobb kézzel tud csak olvashatóan írni, de az erőteljesebb tevékenységek esetében a bal keze dominánsabb, és akár kétkézzel is tud festeni. Mindemellett, a jobbkezesség egyik oka az lehet, hogy a legtöbb embert így tanítják írni az iskolában. Elképzelhető, hogy néhány ezer évvel ezelőtt, mikor az ember még nem írt, nem voltunk ennyire nyilvánvalóan "egykezesek", de az is lehet, hogy mindig is jobbdominanciánk volt, csak erre mindaddig nem jöttünk rá, míg nem kezdtünk el írni.