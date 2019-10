A kávé megvéd a korai haláltól

A kávé pozitív élettani hatásairól már számos vizsgálat készült. Hasonlóan sok kutatás igazolta, hogy hosszú távon a mediterrán étrend is pozitív módon befolyásolja testünk működését. Ezúttal pedig arra is fény derült, hogy a kettő erősíti-e egymást, vagy a kávé a mediterrán étkezéstől függetlenül is jó hatással van az életfolyamatainkra.

Mennyi kávét ihatunk meg gond nélkül, és milyen mértékű koffeinbevitel lehet káros? Részletek itt.

"A kávé az egyik legelterjedtebb ital a világon. Korábbi tanulmányok már kimutatták, hogy a kávé fogyasztása fordított arányban áll a halálozási kockázattal, ezt a kapcsolatot azonban eddig még nem vizsgálták egy mediterrán országban" - mondta el dr. Adela Navarro, a navarrai kórház kardiológusa. A spanyol város egyetemén készült tanulmány a középkorúak mortalitását elemezte a kávéfogyasztással összefüggésben. Az egyetem egykori hallgatóinak részvételével lezajlott kutatások egészen 1999-ig nyúltak vissza - a résztvevőket átlagosan tíz évig követték nyomon.

A kávé fiatal- és középkorban csökkentheti a halálozási kockázatot

A tízéves időszak alatt 337 ember halt meg. A kutatók úgy találták, hogy akik legalább négy csésze kávét fogyasztottak naponta, 64 százalékkal alacsonyabb volt a bármilyen okból való halálozási kockázatuk azokhoz képest, akik soha vagy szinte egyáltalán nem ittak kávét. Sőt minden további két csésze kávé naponta 22 százalékkal alacsonyabb halálozási kockázatot eredményezett.

A kutatók megvizsgálták, hogy a nem, az életkor és a kötődés a mediterrán étrendhez befolyásolja-e a kávéfogyasztás kapcsolatát a halandósághoz. Végül szignifikáns eltérés csak a kor tekintetében mutatkozott: a 45 éves vagy idősebb résztvevők esetében a további két csésze kávé naponta 30 százalékkal csökkentette a halálozási kockázatot, míg a fiatalabbak körében nem észleltek jelentős összefüggést. "Megállapításaink arra engednek következtetni, hogy napi négy csésze kávé része lehet az egészséges emberek egészséges táplálkozásának" - szögezte le Navarro.

Forrás: medicalxpress.com