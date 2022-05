Így fiatalodhat meg a bőrünk

Ennyi mindenről árulkodik a bőrünk.

Ahogy telnek az évek, és egyre idősebbek vagyunk, természetes, hogy bőrünk vékonyabbá, szárazabbá válik, és megszaporodnak rajta a ráncok, valamint más, az öregedésre utaló jelek. Attól azonban, hogy ez a folyamat az élet része, és nem tudjuk megakadályozni, hogy végbe menjen, sok mindent tehetünk azért, hogy üdébbnek, rugalmasabbnak hasson a bőrünk.

Fényvédelem és stresszkezelés

Kezdjük mindjárt az életmódunkkal: mire érdemes figyelni? Az első és legfontosabb a megfelelő fényvédelem. A túl sok napfény öregíti a bőrt, így mielőtt kimegyünk a szabadba, használjunk legalább 15-ös faktorszámú fényvédőt (vagy keressünk fényvédővel ellátott hidratáló krémet), amely széles spektrumú, vagyis az UVA- és az UVB-sugaraktól is megóv minket. Jelentősen fiatalabbnak tűnik majd a bőrünk akkor is, ha leszokunk a dohányzásról és az alkoholfogyasztásról: előbbi miatt ráncok keletkeznek, és fakóvá válik védőtakarónk, míg utóbbinak erőteljes bőrszárító hatása van.

Ügyeljünk az egészséges, kiegyensúlyozott táplálkozásra, hiszen ha a bőrünk sok értékes tápanyaghoz jut, javulhat a megjelenése. A vitamindús, ásványi anyagokban, antioxidánsokban gazdag gyümölcsök, zöldségek (a legjobbak a zöld leveles zöldségek és a bogyós gyümölcsök) és az omega-3 zsírsavakban bővelkedő halak (lazac, makréla, hering) fogyasztásának például rendkívül pozitív hatása van. A sportról sem érdemes elfeledkezni: a rendszeres testmozgás javíthatja a vérkeringést és erősítheti az immunrendszert, ami fiatalosabbá teheti a bőrt.

Tegyünk azért, hogy fiatalosabb legyen a bőrünk!

Bár a stresszt nem lehet teljesen kizárni az életünkből, törekedni kell arra, hogy minél kevesebbet idegeskedjünk, és levezessük a minket ért feszültséget. A sok szorongás hatására nő a kortizol nevű stresszhormon szintje a szervezetben, ami gyulladást okozhat, a gyulladás pedig lebontja a kollagént, ezt az értékes öregedésgátló fehérjét. Apropó kollagén: a túl kevésalvásis hasonlóan negatív hatással van rá. Az éjszakai órákban a bőr természetes módon regenerálódik, az alváshiány azonban károsíthatja ezt a folyamatot, amely miatt a bőr előbb-utóbb idősebbnek látszik majd. Az elegendő mennyiségű és jó minőségű alvás tehát szintén "bőrfiatalító" képességgel bír.

A helyes bőrápolási rutin

A bőr minden életszakaszban változik, és a bőrápolásnak tükröznie kell az idő múlásával együtt járó megváltozott igényeket. Szánjunk tehát időt azoknak az ápolószereknek a megtalálására, amellyel az öregedés összes jelét kezelhetjük, és rendszeresen használjuk is azokat - így szinte újjászülethet a bőrünk.

Ami a használatot illeti, fontos a helyes bőrápolási rutin kialakítása. Első lépés a tisztítás, amely során eltávolítjuk a sminket, szennyeződéseket és vegyi anyagokat, vagyis mindazt, ami a bőrön maradva oxidatív stresszt idézhetne elő, és gyorsítaná a bőröregedést. Ezután következik az ápolás, amely a bőr táplálását és hidratálását jelenti. Az ideális ápolószerek olyan hatóanyagokat tartalmaznak, mint a hialuronsav, a glicin-szaponin vagy az enoxolon, ezek jól láthatóan fiatalosabbá teszik a bőrt. Fentebb már említettük, de ezúttal is hangsúlyozzuk, hogy a megfelelő bőrápolási rutinnak az UV-sugarak elleni fényvédelem ugyancsak szerves része.

Kezelési lehetőségek

Léteznek olyan kezelési lehetőségek is, amelyek segítségével bőrünk megfiatalodhat. Az öregedés korai jelei esetén elegendőek lehetnek a retinoidokat, C-vitamint és alfa-hidroxisavakat alkalmazó eljárások. Ha a bőr öregedése már előrehaladottabb állapotban van, kémiai hámlasztás, dermabrázió (bőrcsiszolás), ultrahangos kezelések vagy lézeres bőrfelszín-megújítás is szóba jöhet. A műtét szintén egy lehetőség, például az arcfelvarrás, esetleg a szemhéj- vagy szemöldökplasztika. Kiemelendő, azonban, hogy bármibe is szeretnénk belevágni, érdemes szakemberrel egyeztetni előtte, aki az előnyök és kockázatok mérlegelésével segíthet a számunkra legmegfelelőbb opció kiválasztásában.