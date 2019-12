A rosacea kezelésének 3 aranyszabálya

A rosacea felismerése nem mindig egyszerű. A tünetek kezdetben többnyire finoman és csak időnként jelentkeznek, majd - főként ha kezeletlen marad a betegség - idővel súlyosbodhatnak. A pontos kiváltó ok máig ismeretlen, ha azonban állandó bőrpírt, fokozott bőrérzékenységet tapasztalunk, esetleg az apró vérerek is láthatóak az arc középső részén, netán pattanásszerű göbök jelennek meg, akkor gyanakodhatunk, hogy rosaceával állunk szemben.

Ha felmerül a rosacea gyanúja, érdemes minél hamarabb szakemberhez fordulni. Súlyosabb esetekben a vényköteles kezelések kiegészítéseként, enyhébb esetekben pedig önmagában alkalmazva sokat tehetünk egy gyengéd, otthoni bőrápolási rutinnal a tünetek visszaszorításáért.

1. A kevesebb sokszor több

Érzékeny, rosaceás bőr esetén az otthoni bőrápolás kulcsa a gyengédség. Nem érdemes azonnal tízféle termékkel nekiesni arcbőrünknek, hiszen minél többféle dolgot alkalmazunk, annál nagyobb a valószínűsége, hogy valami irritációt okoz. Érdemes ehelyett inkább egy minimális rutinból kiindulni: az első pár hétben elég, ha az alapápolási termékek kiválasztására fókuszálunk (lemosó, esti hidratáló, nappali fényvédő). utána jöhetnek azok a célzottabb formulák is, amelyek kifejezetten a rosacea tüneteinek enyhítését szolgálják.

Nemcsak magára a rutinra, de az egyes termékekre is igaz, hogy a több nem a jobb szinonimája. Kerüljük a hosszas összetevőlistákat és a bonyolult, egyszerre túl sok mindent ígérő termékeket. Ha valami plusz van az adott formulában, akkor az bőrnyugtató összetevő legyen.

2. Kerüljük, ami irritál, keressük, ami nyugtat

A rosaceás bőr különösen érzékeny lehet, így szélsőségesebben reagál az irritáló hatású összetevőkre. Éppen ezért kiemelten fontos, hogy kerüljük az ilyen összetevőket is tartalmazó termékeket. Feketelistás például az alkohol, a csodamogyoró (witch hazel), a mentol, a borsmenta (peppermint), az eukaliptusz, a citrusfélék, és érdemes kerülni az illatanyagokat és az illóolajokat is.

Létezik néhány olyan összetevő is, amelyek alapvetően jót tesznek, rosaceás bőr esetén azonban gyakran problémát okoznak. Ilyen például a kémiai fényvédő, amely helyett inkább az ásványi formulákat (cink-oxidot és titánium-dioxidot tartalmazó készítményeket) érdemes használni. Az AHA-k közül a glikolsav és az erősebb tejsav szintén nem javasolt, de például a mandulasav és a PHA savak kellően gyengédek még a rosaceás bőrhöz is.

Fontos viszont, hogy mindig keressük a bőrnyugtatásra fókuszáló összetevőket, ezek ugyanis segítenek a természetes bőregyensúly helyreállításában és a pirosság csökkentésében. A növényi kivonatok és antioxidánsok között számtalan hasznos összetevőt találunk, ilyen például az aloe vera, az édesgyökér, az allantoin, az uborkakivonat vagy a kamilla.

Ugyancsak az egyensúly helyreállítását és a természetes védőréteg erősítését segítik a keramidok, a koleszterol és a zsírsavak. Ezek nemcsak ellenállóbbá, de puhábbá és tápláltabbá is teszik a bőrt, ezért különösen jól beválnak, ha a rosacea mellett bőrszárazsággal is küzdünk.

3. Egyszer egy elv

Fontos szem előtt tartanunk azt is, hogy a rosaceás bőr fokozott érzékenysége miatt ne próbáljuk egyszerre elárasztani mindenféle jóval se. Ezt az elvet nemcsak azért érdemes betartanunk, mert így a bőrnek lesz ideje megszokni az új formulákat és hatóanyagokat, hanem azért is, mert ha valami mégis irritáló hatást váltana ki, akkor könnyen megfejthetjük, melyik termék volt a ludas a dologban. Egyszerre csak egy új terméket vezessünk be tehát a rutinunkba, még akkor is, ha a termék célzottan rosaceás bőrre való hatóanyagokat tartalmaz. Adjunk neki legalább két hetet, hogy kiderüljön, az arcunk hogyan reagál rá.

