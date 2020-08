Mit kell tudni a bőrfeszesítő készítményekről?

Visszaépíteni, amit elveszítettünk

Az elveszített kollagént és elasztint nagyon nehéz visszaépíteni, de nem lehetetlen! Fotó: Getty Images

Milyen hatóanyagokat érdemes tehát keresnünk az arckrémeinkben?

A bőrünk feszességéért a szövetekben találhatóa felelős. Ez a protein teszi lehetővé, hogy a bőrünk "visszaugorjon" az eredeti állapotában, miután benyomódott vagy meghúzódott. A kollagén szintén fontos szerepet játszik a bőr feszességének megőrzésében. Amikor megszületünk, a szervezetünk még rengeteget termel ebből a két anyagból (ezért olyan sima, feszes és selymes a kisbabák bőre), ám azígy a bőrt ért hatásokat a szervezetünk már nem tudja olyan hatékonyan kijavítani, így azok egyre jobban és jobban meglátszanak az arcunkon. Az életmódunk nagyban befolyásolja, hogy mennyi kollagén és elasztin van a szervezetünkben: például a dohányzás és a napfény fokozza az elasztin lebomlását, ezért is van, hogy a sokat cigarettázók, a napimádók gyorsabban öregszenek.Az elveszített elasztint és kollagént nagyon nehéz visszaépíteni, egyes szakértők szerint egyenesen lehetetlen. Azonban bizonyos hatóanyagok nagy segítségünkre lehetnek abban, hogy a szervezetünkben fokozzuk a kollagén, illetve az elasztin termelődését, vagy hatékonyabb működésre serkentsük a még meglévő szöveteket.olyan apró proteinek, melyek stimulálják a sejtek működését, serkentik az új sejtek termelődését, és segítik a szövetek öngyógyító folyamatait is. Ennek köszönhetően a sérült kollagén- és elasztinsejtek gyorsabban cserélődnek ki, illetve hatékonyabban képesek kijavítani a sérüléseket is. Azonban nem minden termékben találhatóak elég kicsi méretű peptidek - a túl nagy molekulák pedig gyakran nem képesek elég mélyre hatolni a bőrünkben ahhoz, hogy hatásukat kifejtsék. Emellett a peptidek képesek nagyszerűen hidratálni is a bőrt, így az teltebbnek, feszesebbnek tűnik.Az(vagyis a gyümölcssavak vagy a tejsav) hámlasztó hatásúak, a segítségükkel eltávolíthatjuk az elhalt hámsejteket. Ennek több előnyös hatása is van. Egyrészt, a többi hatóanyag nem "ragad meg" az elhalt és összegyűlt hámsejteken, hanem képes mélyebbre hatolni a bőrben. Az elhalt hámsejtek eltávolításával a friss, új hámsejtek felszínre kerülnek, ennek köszönhetően az(az elhalt hámsejtek miatt ugyanis szürkésnek és fakónak tűnhet), a hámlasztók rendszeres használata pedig felgyorsítja a hámsejtek cserélődését, így a sejtek állandó munkára vannak késztetve. A különböző savaknak különböző hatása lehet a bőrre, és termékenként eltérhet a koncentrációjuk is. A hámlasztó hatású krémeknek lehetnek mellékhatásaik is, például a bőr kipirosodása, viszketése vagy fényérzékenység, így érdemes velük óvatosan bánni.