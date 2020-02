Torma: a vírusölő

A tormát (Armoracia rusticana), tulajdonságai alapján sorolhatjuk a gyógynövények és a fűszernövények közé is. A Volga és a Don környékéről származik, ma isazon a vidékeken. A népnyelv közönséges és csípős tormának is nevezi. Elvadulva ártereken, nedves réteken és szántók mellett is előfordul. A mindenki által köztudott erős illatát intenzív illóolaj-tartalmának köszönheti.

A tormát eleink gyógynövényként hozták Belső-Ázsiából, ahol mai napig az életerő jelképeként tekintenek rá. Sokoldalú gyógyhatása miatt ideje, hogy visszanyerje jelentőségét a magyar házipatikákban is. Jól tűri a hideget, fagymentes időszakban egész télen át gyűjthető, hűtőben is sokáig tárolható. Lássuk a jó tulajdonságait !

A torma a legjobb vírusölő gyógynövény

a mustárolaj, a szinigrin és a glukonnaszturcin nevű glikozidok, de fellelhető benne C-vitamin és kálium is. A torma évelő, lágyszárú növény; fehér karógyökerei a legnagyobb hideget is jól bírják. Nagy sötétzöld levelei ráncosak. A torma gyökerét egész évben gyűjthetjük, de betakarításra általában az ősz a legalkalmasabb időszak. Ezt követően, pincében homok közé helyezve akár egy éven keresztül is tárolhatjuk.A legújabb kutatások bebizonyították, hogy a frissen reszelt tormahatása félnapon át tart. A torma antibakteriális hatását a benne található glikozidoknak köszönheti, a mustárolaj viszont fokozza a nyálkahártyák vérellátását, a kálium pedig serkenti a veseműködést.A reszelt tormát vese- és húgyúti fertőzések , valamint bronchitis esetén is ajánlják, és a felső légutak hurutja esetén a torma és méz keveréke kiváló gyógyír lehet.