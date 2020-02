Levendula: magas vérnyomás ellen is

Receptek egy nyugodt délutánra

A levendula gyönyörű lila színe már látványában nyugalmat sugároz, de próbálják ki ételekbe főzve, keverve is. Kissé kesernyés ízű, de ezt parfümös jellege könnyedén feledteti.Ha egy nyugodt délutánra vágynak barátnőjükkel, távol a gyerekek zsivajától, próbálják ki receptjeinket! Akár még a gyerekeknek is adhatnak belőle, rájuk is biztos nyugtató hatással lesz.Egy kevés vajon futtassunk meg a kockákra vágott gyümölcsöket, használhatunk hozzá őszibarackot, nektarint, valamint édes, érett sárgadinnyét is. Hagyjuk, hogy kicsit karamellizálódjanak, majd szedjük ki desszertes poharakba, és szórjuk meg a tetejét néhány levendulaszirommal. Olvasszunk meg még egy kis vajat a serpenyőben, majd locsoljuk meg a gyümölcskelyhet vele. Kész is a mennyei finomság.Készítsük el szokás szerint a limonádét , és a tetejére szórjunk néhány levendulavirágot (óvatosan bánjunk a levendula mennyiségével, nem szabad túlzásba esni). A fogyasztás előtt legalább 1-2 órával készítsük el, hogy az ízek jól összeérjenek, és a levendula illatanyagai is kioldódjanak. Kiváló frissítő a levendulás keksz mellé.