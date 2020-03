Koriander: a gyógyító fűszer

A koriandernek felhasználhatjuk a magját, a levelét és a gyökerét is, egészben vagy őrölve, frissen vagy szárítva egyaránt. Az indiai gasztronómia egyik legmeghatározóbb fűszere, de sok mediterrán ételbe is jól illik.

Gyógynövény is Tudjon meg mindent a koriander gyógyhatásairól, kattintson Gyógynövénytárunkra!

Lássunk kedvező egészségügyi hatásai közül néhányat!

A korianderben számos vitamin és ásványi anyag található

A korianderbentalálható, többek között vas, kálium, folsav , kalcium, magnézium, A-, C- és K-vitamin. Illóolajainak köszönhetően gyógyító hatással van a bőrünkre, az emésztésünkre és a hangulatunkra is.A koriander nagyon hatékony lehetápolásában, gyógyításában. Enyhe fertőtlenítő hatással is bír, így alkalmazhatjuk gombás fertőzés, pattanások, gyulladások esetén. A bőrszárazságnak is hatékony ellenszere, segít helyreállítani a bőr egészséges, egységes ragyogását.A növény nagyon, csökkenti a koleszterinszintet és a vérnyomásra is normalizáló hatással van, emellett a benne található vitaminok és ásványi anagok a szív izomzatára és ingerületátvivő rendszerére.A koriandernekis van, melynek következtében hatékonyan képes csökkenteni a feszültséget, enyhíteni a stressz káros hatásait.Azoknak is érdemes alkalmazni, akikJótékony hatásai között találhatjuk az alvás minőségének javítását is. Az egyik legegyszerűbb és egyben leghatékonyabb stresszcsökkentő és méregtelenítő ital a korianderből, zellerszárból és friss uborkából készült "turmix". A koriander méregtelenítő hatásai különösen jól érvényesülnek aszemben. Ennek köszönhetően a koriander hatékony segítség lehet bizonyos krónikus betegségek elleni küzdelemben is.A koriander levelei, serkentik a szükséges enzimek termelődését, így nehezebb ételeket is könnyebben feldolgozza a szervezetünk. Azoknak is érdemes rendszeresen beiktatniuk az étrendjükbe a koriandert, akik könnyen felpuffadnak , esetleg jellemző rájuk a túlzott gázképződés.