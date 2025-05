Északnyugat felől fokozatosan mindenütt megnövekszik a felhőzet, beborul az ég. Összességében többfelé számíthatunk esőre, záporra, zivatarra - utóbbiak az éjszaka folyamán egyre inkább a keleti országrészre korlátozódnak, és számosságuk is csökken. Hajnalban, reggel átmenetileg kevesebb helyen várható csapadék, de délnyugatra újabb csapadékzóna érkezik. A szél egyre nagyobb területen északiasra fordul, megélénkül, helyenként meg is erősödik, de zivatarok környezetében is lehetnek erős lökések. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 9 és 15 fok között valószínű. Nem elég az eső és a felhőszakadás, ma a kettős front is okozhat nehézségeket.